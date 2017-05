Affluence record pour Dortmund-Bayern U19

Plus de 25 000 spectateurs un lundi à 19h30 pour la finale de championnat des U19 du Borussia Dortmund face au Bayern.. pic.twitter.com/irkL4jAPgy — Actu Foot (@ActuFoot_) 22 mai 2017

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les stades allemands, c'est quelque chose.Hier soir se jouait la finale du championnat d'Allemagne U19. Une rencontre peu originale entre Dortmund et le Bayern, mais qui aura attiré une foule extrêmement nombreuse. 33 450 personnes ont assisté à cette rencontre au Signal Iduna Park, soit un record pour un match U19.Et si le spectacle a été assuré en tribunes, ce fut moins le cas sur le terrain. Les deux formations sont allées jusqu'aux tirs au but pour se départager, après un score nul et vierge. Et ce sont les joueurs du BVB qui se sont imposés huit à sept dans cette séance. Le Borussia est champion U19.Le mur Jeune.