Affaire Anne Frank : des ultràs d'Ascoli boycottent la minute de silence

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une réaction dont l'Italie se serait bien passée.En réponse à la polémique impliquant des ultràs de la Lazio , la Fédération italienne de football a décidé d'organiser une minute de silence sur tous les terrains de Serie A et Serie B cette semaine. Un devoir de mémoire illustré par la lecture d'un passage du journal d'Anne Frank, qui ne semble pas plaire à tout le monde et notamment aux Ultras 1898 d'Ascoli.Le club de Serie B, qui jouait ce mardi soir face à Spezia pour le compte de la 11ème journée, a vu sa tribune sud d'abord vide lors de l'hommage, puis se remplir une minute après seulement. Dans un communiqué, ces ultràs expliquent qu'ils «» , reprochant notamment la différence de traitement après un tremblement de terre, notamment.Une excuse un peu bidon, qui montre surtout que le problème est plus global.