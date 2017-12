AFC Wimbledon-MK Dons, la guerre continue

2

JB

Frères ennemis.Le 22 septembre dernier, alors que l'AFC Wimbledon accueillait le Milton Keynes Dons en troisième division anglaise, le tableau d'affichage n'affichait que «» , pour présenter le nom du club visiteur, qui n'était en plus même pas mentionné dans le programme de match. Un « oubli » loin d'être anodin, qui a mis les visiteurs en rogne et qui pourrait coûter cher aux locaux, comme le rapporte la presse britannique.En 2002, l'AFC Wimbledon avait été créé par des partisans du Wimbledon FC en opposition à la décision de délocaliser le club à Milton Keynes pour créer le MKD. Depuis cela, il ne reconnaît pas à MK le surnom «» , qu'il considère comme le sien. Et avec cette querelle, l'English football League a déclaré que l'AFC W. avait enfreint le règlement de la ligue en ayant discrédité son homologue, et que le club serait entendu.Nicolas Mahut n'a pas le monopole de la défaite sur le gazon de Wimbledon.