Adrien Rabiot sera-t-il le Steven Gerrard du PSG ?

On en oublierait presque qu'il n'a que vingt et un ans.Et pourtant, Adrien Rabiot a déjà plus d'une centaine de matchs à son actif et compte parmi les meilleurs talents de Ligue 1, voire d'Europe. Mais au sein du PSG , Rabiot se distingue également par son statut de titi parisien, qui contraste avec les cadors venus des quatre coins de la planète.» , martèle la devise de son club. Cela passe-t-il par un départ à l'étranger ? C'est ce que lui a demandé la radio Europe 1. À ce petit jeu, Rabiot botte en touche et se voit davantage comme un homme du présent : «Alors Adrien deviendra-t-il le Steven Gerrard du PSG , formé au club et parti après dix-sept ans de bons et loyaux services ? «[jouer pour un autre club].» Pour Zizou, qui avait vanté ses qualités, il faudra donc patienter encore un peu.Après avoir gagné dix coupes de la Ligue avec le PSG et qui sait, peut-être une Ligue des champions, Rabiot pourra alors envisager de bouger en Chine pour «» .