Adil Rami raconte les coulisses de son transfert à Marseille

Vivre l'amour et d'eau fraîche.Dans une interview accordée à La Provence Adil Rami est revenu sur le moment où il a décidé cet été de rejoindre l'OM, malgré les sirènes du Beşiktaş. «"On va aller à Beşiktaş, parce que j’ai parlé avec Rudi Garcia , mais je n’ai pas de nouvelles du président", raconte le défenseur.Mais au dernier moment, Adil reçoit l'appel tant attendu de Jacques-Henri Eyraud . «"Oublie l’argent qu’il y a en plus en Turquie , je vais à Marseille !"» , sourit-il. Plus tard, le club de Trabzonspor revient à la charge avec une offre financière encore plus intéressante, proposant «» du salaire promis par l’OM. Pourtant, Rami y reste insensible. «C'est vrai qu'un huitième de finale de Ligue des champions, c'est surfait.