Adebayor leader, Gomis victime d'un malaise

Emmanuel Adebayor, Bafétimbi Gomis, Dória... Le championnat turc est devenu une véritable terre d'accueil pour les anciens de Ligue 1. Chaque week-end, sofoot.com fait le point sur nos chouchous installés en Turquie.

Bengali-Fodé Koïta (Kasımpaşa SK)

Kasımpaşa'lı Koita'nın Galatasaray a attığı muhteşem gol ekranlara böyle yansıdı. Fernando Muslera'nın çaresiz kaldığı o anlar. pic.twitter.com/NvOuRGoLEH — Yunus Emre Y.E (@YunusEmreYE) 18 février 2018

Bafétimbi Gomis (Galatasaray SK)

[ VIDEO] #SüperLig Bafé Gomis victime d'un malaise en plein matchImages impressionnantes où il s'écroule sur la pelouse, heureusement sans gravitéIl a pu reprendre le matchhttps://t.co/g31nEAw9uj — beIN Sports (@beinsports_FR) 18 février 2018

Dória (Yeni Malatyaspor)

Wiliam Vainqueur (Antalyaspor)

Par Antoine Donnarieix

Voici un retour qui fait du bien au moral des troupes. Après une convalescence d’un mois et demi pendant laquelle son club avait alterné le bon et le moins bon – à savoir deux victoires, deux défaites et un match nul –, l’ancien Nantais a repris du service au meilleur des moments. Pour la réception du leader Galatasaray , le milieu de terrain a fait dans le classique : de la présence dans les duels, du sacrifice, de la souffrance, un carton jaune. Et au bout du compte, la victoire (2-1). Le tout dans l’anonymat le plus total. Le silence de Veigneau.Le héros du week-end, c’est l’ancien Montpelliérain, Lensois, Havrais et Caennais. Grâce à son but sur un magnifique retourné acrobatique, le Franco-Guinéen de 27 ans vient de réaliser trois choses : débloquer son compteur trois matchs après son retour d'une rupture du tendon d’Achille, hisser son club au neuvième rang du championnat et forcer Galatasaray à quitter le fauteuil de leader sur lequel il s'était assis lundi dernier (2-1, 80). Six jours à la tête du championnat, et puis s’en va. Merci qui ? Merci Koïta.La grosse frayeur du week-end, c’est celle donnée par Bafé. Peu importe la défaite des siens sur le terrain de Kasımpaşa, l'ancien Marseillais a fait peur à toute l’enceinte en s’effondrant dans la surface de réparation avant un corner en début de match. À ses côtés au moment de son malaise vagal, Sofiane Feghouli a très vite averti les soigneurs pour porter secours au buteur à deux doigts de tomber dans les pommes. Ce n’est pas la première fois que des chutes de tension affectent Gomis, qui s'était déjà écroulé à Lyon Swansea ou en équipe de France Les légendes ne meurent jamais, et le roi des Éperviers en fait partie. Dans la chaude ambiance du stade Şenol Güneş de Trabzonspor Emmanuel Adebayor avait fort à faire. Mais dans ce match à pression où l'attendait Burak Yılmaz, meilleur buteur du championnat, c’est bien l’ancien buteur du FC Metz qui s’est démarqué, bien servi par Arda Turan (0-1, 36). Le Togolais aurait pu sceller le sort de la rencontre si ses têtes avaient trouvé plus souvent le cadre. Mais il aura suffi d’une fois, puisque ce but sera le seul de la rencontre. Une victoire qui permet à l'Istanbul Başakşehir d’être le nouveau leader de la Süper Lig.23 ans, une sélection avec l’équipe nationale du Brésil et une carrière en pleine reconstruction en Turquie . Pour ce déplacement à Bursaspor, l’ancien défenseur de l’ Olympique de Marseille prêté chez les Tigres avait à cœur d’améliorer sa réputation, après une première expérience compliquée sur le terrain d’Antalyaspor il y a deux semaines. Cette fois-ci, la copie est bien plus propre : pas de défaite, ni de but encaissé (0-0). Une performance qui mérite d'être ajoutée à sa page Wikipedia.Et une nouvelle prestation de haut vol dans la besace de Petit Vélo ! Titularisé une semaine après avoir été laissé sur le banc, l’ancien Marseillais s’est régalé lors de la démonstration des siens face à Alanyaspor (3-0). À domicile, Valbuena a bien aidé le Fener dans la quête d’un deuxième succès consécutif en championnat, grâce à une neuvième passe décisive, cette fois à l’intention de Giuliano pour l’ouverture du score (1-0, 20). Auteur d’un doublé, le Brésilien pourra remercier l’hyperactivité du deuxième meilleur passeur du championnat, toujours vigoureux dans les petits espaces. De quoi ramener les Stambouliotes à deux points de la première place.On prend le même et on recommence. Après son but inscrit la semaine passée dans sa ville natale, l’ancien buteur du Téfécé s’est une nouvelle fois illustré en faisant trembler les filets à Antalya. Grâce à quoi ? Une recette faite d’un ballon en cloche, d’une remise de la tête puis d’une reprise de volée imparable (1-1, 80). Cela n’empêchera pas Antalyaspor d’inscrire le but de la victoire huit minutes plus tard grâce à Souleymane Doukara, mais cela permet à Bulut de compter 12 buts en 22 rencontres. Et pendant ce temps-là, Toulouse fait 0-0 à Amiens ...Cet hiver, Antalyaspor a perdu Jérémy Ménez , parti sous le soleil du Mexique au Club América, et Samir Nasri , aujourd’hui sans club. Qu'à cela ne tienne, le club possède encore dans ses rangs un Français passé par la Ligue 1 : William Vainqueur est entré dans les arrêts de jeu pour sécuriser l’avantage des siens face à Kayserispor (2-1). Ce n’était que trois minutes, mais ça se solde par une victoire. Et ce week-end, tout le monde ne peut pas en dire autant.Fin de la bonne dynamique pour le Brésilien qui avait fait un beau flop à l’AS Monaco . Titulaire pour le déplacement des Aigles noirs sur la pelouse de Konyaspor , il a suffisamment peu apporté pour que Senol Günes se décide à le sortir peu avant l’heure de jeu pour faire entrer le défenseur croate Domagoj Vida . Mauvaise pioche, puisque le Beşiktaş, devant au tableau d’affichage avant la sortie de l’avant-centre, s’est fait rejoindre... une minute plus tard par l’intermédiaire d’Adis Jahović (1-1, 60).