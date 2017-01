Adebayor l'immortel et ses « gènes en or »

Faire son autocritique, n'implique pas forcément de dire du mal de soi. Surtout pas quand on est Emmanuel Adebayor Après l'élimination du Togo ce mardi, défait par la République Démocratique du COngo, le capitaine des Éperviers a tenu à clarifier sa situation. Prendre un peu de distance avec le haut niveau à 32 ans, quand on est sans club ? Hors de question. «» , a déclaré au site de la FIFA celui dont le dernier match en club remonte au mois de janvier 2016 avec Crystal Palace. «» .En gros c'est l'Angleterre ou rien pour l'ancien buteur d'Arsenal, Tottenham et City. «» , a-t-il modestement commenté, alors qu'il a traversé la compétition au Gabon comme un fantôme. «Il faut donc avoir les gènes faits de quel matériau pour aller en Chine, aux États-Unis ou à l'Olympique Lyonnais ?