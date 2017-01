Adebayor : « J'ai refusé le contrat proposé par Lyon »

0

CP

Ce lundi, lors de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Togo Emmanuel Adebayor a fait son grand retour sur les terrains après plus de sept mois d'absence.En effet, depuis son départ de Crystal Palace , l'été dernier, Emmanuel Adebayor est sans emploi. Oui mais attention, il s'agit d'un chômage volontaire. En novembre dernier, le Togolais aurait très bien pu signer à l' Olympique Lyonnais . Car contrairement à ce qui ce raconte un peu partout, ce n'est pas Bruno Génésio qui a refusé Adebayor , mais bien Adebayor qui aurait refusé Lyon C'est en tout cas ce que clame, l'Épervier dans une interview à l'AFP : «: 'Oui'.: 'Bon, ça va être compliqué'.: 'C'est à vous de faire un choix mais moi je suis obligé d'y aller et de défendre les couleurs de ma nation'.. »