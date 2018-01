Adebayor: « À cause de Wenger je déteste Arsenal »

253

Vidéo

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pan, pan, pan. Emmanuel Adebayor a profité d'une interview accordée àpour régler ses comptes avec Arsène Wenger . Le Togolais compare même l'Alsacien à José Mourinho , côtoyé au Real Madrid : «Après cette première punchline, l'attaquant d’Istanbul Basaksehi, enchaîne et accuse l'entraineur d'Arsenal d'avoir menti sur son transfert :"Je vais rester."" Non. On ne va pas se battre pour toi. Tu sors ou tu restes et tu ne disputeras aucun match."On comprend mieux certaines choses.