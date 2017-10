Achraf Hakimi, le bébé lion qui fait rugir la Maison-Blanche

Encore inconnu au bataillon il y a quelques semaines, Achraf Hakimi a profité de la blessure de Dani Carvajal pour passer de l'anonymat le plus complet à titulaire au poste de latéral droit du Real Madrid face à Tottenham en Ligue des champions. Une mise en lumière méritée pour cet international marocain de 18 ans qui ne jure que par le Real Madrid depuis sa naissance.

Fábrica, Castilla, Maroc, Real Madrid, le quatuor gagnant

Le Real Madrid ou rien

Par Steven Oliveira

Propos d'Hervé Renard recueillis par SO.

C’est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ainsi, tandis que Dani Carvajal se faisait diagnostiquer un problème cardiaque, et plus précisément «» , Achraf Hakimi en profitait, lui, pour fouler la pelouse du Santiago-Bernabéu lors du match de Liga face à l’Espanyol Barcelone (2-0). Un dépucelage que le jeune latéral droit (18 ans) n’est pas prêt d’oublier : «» Tu m'étonnes.Né à Madrid de parents marocains, Achraf Hakimi fait ses premiers pas au CD Colonia Ofigevi en banlieue de la capitale espagnole, avant de rejoindre la Maison-Blanche en 2006, à seulement 7 ans. Les classes grimpées deux par deux, l’Hispano-Marocain se retrouve à faire la préparation estivale 2016 avec les pros, alors qu’il n’a pas encore l’âge de conduire une voiture. Malgré un match de l'International Champions Cup disputé face au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi sera finalement intégré à la Castilla où il dispute toute la saison en Segunda División B (3division espagnole). Une petite déception qui sera vite compensée par un premier appel en sélection A du Maroc par son nouveau coach Hervé Renard, curieux de découvrir ce jeune crack : «Titulaire pour la première fois avec les Lions de l’Atlas le 1septembre dernier face au Mali lors d’un match de qualification à la Coupe du monde 2018, Achraf Hakimi a visiblement bien supporté la pression puisqu'il s’est même permis le luxe d’inscrire un but lors du large succès du Maroc (6-0). De quoi impressionner son sélectionneur, ravi de pouvoir compter sur le latéral droit qui a toujours souhaité jouer pour le Maroc malgré les sollicitations de la sélection espagnole : «Promu numéro 2 dans la hiérarchie des latéraux droits, depuis le départ cet été de Danilo du côté de Manchester City, Achraf Hakimi est donc, depuis cette blessure de Carvajal, le titulaire au poste. Et ce, peu importe son jeune âge, son inexpérience ou la présence dans le groupe du couteau-suisse Nacho Fernandez capable aussi d'évoluer sur le flanc droit de la défense. Tout cela, Zinédine Zidane s'en moque royalement et n'a pas hésité à faire confiance à sa jeune pousse, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions. Un choix que celui qui a été élu meilleur entraîneur de l'année 2017 ne regrette absolument pas : «Au milieu des caractériels Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou encore Marcelo, Achraf Hakimi ferait presque figure d’ovni à en croire l’ancien sélectionneur de la Zambie : «» Timide, Achraf Hakimi est surtout un persévérant qui croit en ses chances et en ses forces, comme le prouve cet été 2016 où il refuse de se faire prêter, préférant jouer avec la Castilla et ainsi attendre que Zizou frappe à sa porte. «» , poursuit Hervé Renard. Une stratégie payante puisque cela lui a permis de devenir le premier Marocain à porter la tunique du Real Madrid en match officiel. En attendant de devenir le premier Lion de l’Atlas à soulever la coupe aux grandes oreilles ?