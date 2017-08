Accord total entre le Barça et Ousmane Dembélé

SF

Il fallait s’y attendre. Les 222 millions d’euros gentiment envoyés par le Paris Saint-Germain sur le compte en banque du FC Barcelone pour le transfert de Neymar ne devraient a priori pas dormir très longtemps dans un coffre-fort.Dans son édition de ce dimanche,annonce que le FC Barcelone et Ousmane Dembélé sont parvenus à s’accorder sur un contrat longue durée. Sitôt débarrassés de l’étape des négociations avec l’entourage de l’ailier de 20 ans, les dirigeants catalans ont d’emblée entamé des discussions avec leurs homologues de Dortmund , où l’international français avait signé il y a un an en provenance de Rennes . Le joueur avait alors été acheté pour 15 millions d'euros, plus des bonus pouvant faire doubler cette somme. Aujourd'hui, le Barça serait prêt à allonger 100 millions au BvB pour arracher le natif de Vernon.Le prix d’un Neymar à cloche-pied, quoi.