Accord Nice-Sneijder

Plus qu'une petite visite médicale, et la Ligue 1 aura encore plus de gueule.Sur son compte Twitter, Nice a officiellement confirmé que le club avait trouvé un accord avec Wesley Sneijder . Le contrat du Hollandais, qui est déjà en France , devrait être signé dans les heures ou les jours à venir. Sans contrat après sa rupture à l'amiable avec Galatasaray où il a passé quatre saison, le milieu de terrain ne va rien couter aux Aiglons en indemnités de transferts, et va retrouver Mario Balotelli , avec qui il a joué à l' Inter Milan et gagné une Ligue des Champions. Mario n'a plus qu'à attendre le caviar.