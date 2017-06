Accord entre Lyon et la Roma pour Gonalons

Accord trouvé olympique lyonnais et as roma pour le transfert de maxime gonalons..visite médicale lundi à Rome..merci aux deux présidents.. — frederic guerra (@FredericGuerra) 28 juin 2017

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les prestations de Clément Grenier sur le banc ont convaincu les dirigeants romains de piocher à nouveau dans la filière lyonnaise.L'agent de Maxime Gonalons a annoncé hier sur les réseaux sociaux qu'un accord avait été trouvé entre Lyon et l' AS Rome pour le transfert du milieu de terrain.Selon, le capitaine de l' Olympique Lyonnais va s'engager pour une durée de quatre ans en échange d'une indemnité de cinq millions d'euros hors bonus pour le club rhodanien. Pur produit lyonnais, Gonalons aura passé huit saisons et disputé 334 matchs avecDe Rossi, Strootman et Nainggolan doivent déjà trembler.