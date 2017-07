Accord entre Lyon et Beşiktaş pour Marcelo

NG

Pas de tandem Pepe Marcelo au Beşiktaş la saison prochaine.Selon les informations de Lyon et Beşiktaş seraient parvenus à trouver un accord pour transférer Marcelo chez les Gones. Le quotidien sportif explique que les stambouliotes ont finalement cédé après une offre lyonnaise de sept millions et demi d'euros (plus 1 millions de bonus). Le défenseur brésilien pourrait passer sa visite médicale dans la capitale des Gaules dès aujourd'hui.Après le Brésil , la Pologne , les Pays-Bas , l' Allemagne et la Turquie Marcelo pourrait imposer son physique de lutteur aux attaquants de l'Hexagone.Le Cláudio Caçapa 2.0 ?