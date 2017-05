Accord entre Aubameyang et Paris ?

0

Le feuilleton de l'été était déjà bien lancé. Ce jeudi, le quotidiena fait de sa Une la rencontre entre Pierre-Emerick Aubameyang et Patrick Kluivert . Selon le média allemand, le PSG et l'attaquant de Dortmund seraient proches de trouver un accord pour un contrat de trois ans. Les dirigeants parisiens proposeraient un salaire de 14 millions d'euros par an. D'autre part, la somme que devra débourser le club de la capitale pour enrôler l'attaquant tournerait autour de 70 millions.Envisagé du côté du Milan AC paril y a quelques semaines, le joueur du BVB avait exprimé sa préférence pour la formation d' Unai Emery Et si Kluivert servait à quelque chose ?