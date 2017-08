Accord Dortmund-Barça pour Dembélé

393

Info @lequipe : le FC Barcelone et le BVB sortent à l'instant de réunion à Monaco. Cette fois-ci, accord définitif pour Ousmane Dembélé! pic.twitter.com/wCouSvRTdV — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 24 août 2017

Le début de la fin d'un des feuilletons de l'été.Ça y est, Ousmane va pouvoir enfin arrêter de bouder et rechausser les crampons, son transfert au Barça serait acté. Depuis le départ de Neymar au PSG , les dirigeants catalans cherchaient à tout prix à enrôler le milieu de Dortmund . Cependant, les avances desavaient été jusque-là jugées trop faibles par les dirigeants du club de la Ruhr.Mais il semble bien que le Barça soit revenu avec une offre bien plus convaincante aux yeux du directeur sportif du BVB, Michael Zorc et ses conseillers. Si l'on en croit, les deux formations sont parvenues à un accord définitif à hauteur de 150 millions d'euros après une ultime rencontre, ce jeudi.