Accord de principe entre l'OM et Monaco pour Germain

Le Zampions Prozect.Selon, un accord de principe a été trouvé entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco pour le transfert de Valère Germain. L'OM devrait débourser une somme comprise entre huit et dix millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant qui n'a plus qu'un an de contrat avec l'ASM. Ce ne serait pas la seule recrue offensive puisque Marseille est toujours à la recherche d'un autre avant-centre.Auteur de dix buts et trois passes décisives cette saison en championnat, Valère Germain rejoindrait sa ville natale et un club où son père Bruno, habitué du Vélodrome, a évolué pendant quatre années (1988-1991 ; 1994-1995).Une bonne manière d'anticiper la Fête des Pères pour Valère.