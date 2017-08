Accord Benfica-OM pour Mítroglou

Rafraîchir 42

Un feu d'artifice a été tiré sur la canebière : Marseille a enfin trouvé son second numéro 9.L'OM tient enfin le grand attaquant tant espéré depuis le début du mois de juin. Pas de Diego Costa ou Mauro Icardi , il faudra se contenter de Konstantínos Mítroglou, 27 buts au compteur en 42 matchs avec Benfica la saison dernière. Révélé à l' Olympiakos dans l'ambiance survoltée du Karaïskaki, l'attaquant de vingt-neuf ans n'aura pas de difficulté à trouver ses marques sur la pelouse du Vélodrome.Il s'est engagé ce jeudi avec l'équipe de Rudi Garcia , selon. Et sur ce dossier, le club phocéen concurrence largement son rival parisien en terme de montage financier puisque le président olympien, Jacques-Henri Eyraud , a déboursé quinze millions d'euros pour obtenir seulement 50% des droits économiques du joueur. Ce qui signifie qu'en cas de revente, Benfica touchera la moitié de la somme. Il s'est toutefois bien engagé pour quatre ans et passe ce jeudi après-midi sa visite médicale.