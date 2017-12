Accident de bateau, fractures au visage et flingue armé pour Matias Messi

Detuvieron a Matías #Messi, hermano de Leo: luego de un aparente accidente de lancha, la policía le encontró un arma de fuego ➡ https://t.co/60RU1USQdt pic.twitter.com/Jk8R5xr7TO — Diario Olé (@DiarioOle) 1 décembre 2017

LG

Matias Messi, le grand frère de Lionel, souffrirait de multiples fractures au visage, après avoir percuté un banc de sable avec son bateau, vendredi. L’aîné des Messi, qui devrait se faire opérer dès lundi à Rosario, n’est pas au bout de ses peines, puisqu’un pistolet chargé a été retrouvé à bord de son embarcation recouverte de sang. Les médias argentins ont également précisé que rien ne permettait pour l’instant de dire que Matias Messi était accompagné par quelqu’un dans ce bateau. Précédemment condamné à des travaux d’intérêt général pour détention d’arme, l’homme de 35 ans pourrait cette fois voir la justice sévir, après analyse de cette fameuse arme par la police judiciaire. D’après le journal argentin, le procureur chargé de l’enquête, Jose Luis Catarina, a estimé que Matias Messi était «» , avant de confirmer que l’arme était bel et bien chargée et contenait six balles.L’avocat de la famille Messi, Ignacio Carbone, a de son côté remis en question la découverte de l’arme, accusant les médias locaux de propager de fausses informations.