Abraham Guié Guié met un terme à sa carrière

1

[#Communiqué] Le club a le regret de vous annoncer qu'Abraham Guié Guié doit mettre un terme à sa carrière https://t.co/AlAas492b9 pic.twitter.com/OTAcYQk42n — US Orléans (@US_Orleans) 10 octobre 2017

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Notamment passé par Tours et Nice , l'Orléanais Abraham Guié Guié ne refoulera plus les terrains de Ligue 1 et Ligue 2.L'attaquant, qui avait inscrit 13 buts avec le TFC lors de l'exercice 2010-2011, souffre d' «» , précise l'USO dans un communiqué.Apparu à deux reprises sous le maillot de la Côte d'Ivoire , Guié Guié était arrivé dans le Loiret cet été après un petit tour d'Europe entre Lausanne et Limassol. Il avait disputé deux rencontres depuis le début de saison.