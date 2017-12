Aboubakar, Vincent pression

Meilleur buteur européen après Cavani, Vincent Aboubakar ne fait pas que chiller tranquillou sous le soleil de Porto, leader de la Liga NOS qui affronte Maritimo, lundi. Adopté par Samuel Eto’o, Roger Milla et les Super Dragões, l’ancien Lorientais dévore tout sur son passage.

Le jeune Vieux Lion

« Pendant que Lisbonne se fait belle, Coimbra étudie, Braga prie et Porto travaille. »

Par Romain Daveau

Peu peuvent se targuer d’avoir fait chavirer le grand Roger Milla. Contrôle de la poitrine après une transversale de cinquante mètres de Sébastien Siani , coup du sombrero sur Ali Gabr , reprise de volée imparable pour offrir, le 5 février dernier, sa cinquième Coupe d’Afrique des nations au Cameroun . En toute détente, Vincent Aboubakar sait mettre les formes. Pourtant, le joueur de 25 ans a été cantonné à un rôle de joker durant la compétition, une situation qu’il connaît peu aujourd’hui à Porto, où il empile les perles et les prestations fracassantes. Après avoir fait frétiller les Merlus de Lorient et rugir de plaisir les Lions indomptables, l’attaquant des Dragões dompte les défenses lusitaniennes, mais pas que. Le meilleur buteur européen derrière le Matador ? Lionel Messi Nolan Roux , la réponse D ? Non, Vincent Aboubakar Lorsque, le 26 mai 2010, il voit arriver à Valenciennes un Vincent encore farouche, Roger Milla a une bonne impression : «» Attaquant racé, rapide et déjà solide, le jeune provoque déjà les comparaisons avec le « Vieux Lion » , débarqué dans le Nord trois décennies plus tôt. Car il arrive avec l’étiquette de meilleur buteur d’Elite One et de champion du Cameroun , à seulement 17 ans.Précoce, il l’est aussi en équipe nationale où le sélectionneur de l’époque, Paul Le Guen , en fait le seul joueur du championnat local à participer au Mondial sud-africain. Corpo. Mais, s’il ne brille pas vraiment sur les planches internationales où il a, du reste, toujours eu du mal à accaparer le rôle principal – aucun but marqué en quatre compétitions majeures jusqu’à son enchaînement sur le pauvre Ali –, Vincent Aboubakar a également du mal à s’imposer à Valenciennes . Il y navigue entre l’équipe une et le CFA durant cinq saisons, sans vraiment régler sa mire. «» , s’amuse-t-il après coup dans. Ce n’est que lorsque le lion devient poisson que l’attaquant se révèle à l’Europe, sous le maillot lorientais : 34 matchs et 16 buts en Ligue 1 avec les Merlus lors de la saison 2013-2014, où il n’est devancé au classement des buteurs que par l’auto-proclamé Lion King, Zlatan Ibrahimović.Comme d’hab’ dans ces cas-là, Porto et son armada de recruteurs flairent le bon coup. La saison suivante, Vincent Aboubakar passe d’un Nord-Ouest à l’autre en quittant la Bretagne (contre trois millions d’euros et 60% des droits économiques du joueur, pratique courante au Portugal) pour relever le défi lusitanien. Pas forcément les doigts dans les nasaux, quand on sait qui a pu guider l’attaque des champions d’Europe 2004 : Jardel, Falcao le vrai, Hulk, Jackson Martínez... Même pas peur. «» C’est cette mentalité qui plaît au natif de Yaoundé, désormais affûté comme jamais et pas plus surpris que ça. De toute façon, c’était marqué sur l’étiquette. «» , dit l’adage.Après une première saison 2014-2015 discrète (4 buts en 14 matchs de championnat, 3 en 4 matchs de C1), une deuxième beaucoup plus honnête (13 buts en 28 matchs, et 3 buts en 6 matchs de C1), puis un prêt d’une saison au Beşiktaş Istanbul qui permet d’ajouter à son palmarès un titre de champion de Turquie entre deux loukoums, le lion se change en vrai. Avec 21 réalisations toutes compétitions confondues sous les ordres de Sergio Conceição depuis le début de saison (12 en Championnat, 5 en C1, 4 en Coupe), dont un triplé dimanche 10 décembre face à Setúbal (5-0), il n’est devancé que par Edi (24) sur le Vieux Continent.» L’AS Monaco, qui a croisé sa route par deux fois cette année en phase de poules de la Ligue des champions, en a encore les fesses qui piquent. Un doublé à chaque fois, quatre gifles du droit, c’était Noël avant l’heure. Il faut dire qu’avec deux anciens de Ligue 1, Yacine Brahimi (ex-Rennes) et Moussa Marega (ex-Amiens), celui qui a récemment prolongé jusqu’en 2021 forme un trio offensif plutôt affriolant, qui va pouvoir se mesurer auxen huitièmes de C1. Au point de remporter le titre de Joueur africain de l’année, décerné par la Confédération africaine de football le 4 janvier prochain ? «» Vorace, il fait en tout cas partie des onze derniers candidats encore en lice. Alors, c’est qui le lion maintenant ?