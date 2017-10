Abdoulaye Touré et ses détours

De la voile sur l'Erdre

« Avec mes copains de l’école, on allait faire de la voile sur l’Erdre, juste à côté de la Jonelière. Alors, on arrivait à voir de loin des joueurs pros du FC Nantes : Vahirua, Moldovan. »

Der Zakarian et la première entrée

« Dès qu’on a compris qu’on pouvait faire du football notre métier, on s’est direct dit que ce serait pas mal de rester dans le même club, ensemble. »

« J'avais clairement les boules »

« J'avais clairement les boules, certains ont pensé que j’avais fait exprès de condamner le club à une défaite sur tapis vert. Je n’étais juste pas au courant, j’étais le premier étonné. »

« Il a connu quelques pépins au quartier, ce n’est pas toujours simple, pour quelqu’un qui a entre 18 et 20 ans qui commence à être connu... »

Mental gonflé à bloc

« C’était un garçon attachant, bien loin du cliché du footballeur que l’on peut entendre à l’extérieur. Il était toujours à l’écoute et très sérieux, un vrai bon gars. »

Ranieri et la dolce vita

« Abdou est quelqu’un qui fait vraiment jouer les autres. Il n’avait pas forcément donné de gage de qualité au poste de récupérateur, c’est quelqu’un qui se positionnait plus comme un relayeur. »

Par Hervé des Graviers et Jérémie Baron

Tous propos recueillis par HDG et JB

Le 10 août 2013 devait être une fête totale à Nantes. Ce soir-là, la Beaujoire s’est faite belle pour renouer avec la Ligue 1 en accueillant Bastia, quatre ans après son dernier match dans l’élite. Boostés par une remontée historique, et pour entamer un début de saison qui se révélera royal, les Canaris s’imposent (2-0) grâce à Filip Djordjevic et à la maladresse de Julian Palmieri . La rencontre est également l’occasion d’une entrée qui devait rester anecdotique, celle du jeune Touré, 19 ans, qui vient de signer son premier contrat pro et gratte quelques premières foulées sur la pelouse de Louis-Fonteneau. Mais la joie sera de courte durée : alerté par un fan bizarrement très attentif, le SCB dépose un recours, ce qui fera perdre au FCN les trois points, après de nombreux mois de bagarre juridique. Car, suspendu chez les jeunes à la fin de la saison précédente, Touré n’était pas qualifié pour jouer ce match. Et ce dépucelage au goût amer, qu’il a maudit et traîné pendant plusieurs années, il mettra beaucoup de temps à s’en remettre, et aurait même pu rester éternellement l’homme de ce 10 août. Comme un symbole d’un début de carrière déjà loin d’être linéaire.C’est à l’USSA Vertou, en 2001, que le jeune garçon originaire de Guinée signe sa première licence de footeux. Il vient du quartier de Malakoff au cœur de l’Agglomération nantaise, mais le club du sud-est de la Métropole est un bon point de départ pour le gamin. «, explique avec nostalgie Johann Sidaner, coach de l’USSA à l’époque.Rapidement, l’intéressé est amené à porter le maillot des Canaris lors de tournois internationaux, où il croise un certain Valentin Rongier. «, continue l’éducateur» Le début d’un doux rêve pour Touré, qui fait partie des gamins ayant grandi avec la dernièrenantaise championne de France. «Ce n’est qu’à douze ans qu’il déboule finalement à la Jonelière. Dans le cocon de la Chapelle-sur-Erdre, il va tout connaître, de l’école de foot au centre de formation, se repositionnant au milieu à mesure que le terrain grandit et que les catégories d’âge grimpent. «, se souvient Touré.» Au sein d’une génération qui se révélera fructueuse, il se mue en leader sur le terrain, au milieu de Rongier, Léo Dubois, Najib Gandi ou Aristote Ndongala. «, témoigne Dubois, avec qui il squatte aujourd’hui le onze de l’équipe premièreArrivés aux portes du monde pro, Touré et les autres jeunes pousses nantaises s’illustrent et sont proches de s’inviter sur les sommets nationaux, perdant notamment en finale du championnat de France et en demies de Gambardella. Philippe Mao, l'entraîneur en U19, se souvient. «» La saison 2012-2013 sera décisive pour lui : Michel Der Zakarian lui offre une première entrée avec les pros, un jour de triplé de Fernando Aristeguieta en Ligue 2 à Châteauroux (4-0), alors que le FCN est en route vers la remontée. Et l’été qui suit, un contrat est posé sur la table par les dirigeants nantais, dans la suite logique des choses.Puis arrive ce 10 août 2013, et le début des galères pour l’enfant de Malakoff. Une première en Ligue 1 qui coûte cher au Franco-Guinéen, bien plus que les trois points perdus par le club. Forcément, pour le retour du navire nantais dans l’élite, ça la fout mal.Même au sein de son propre club. «, explique son ancien mentor Philippe Mao.» Et pourtant, Abdoulaye Touré payera injustement les pots cassés par cette cruelle biscotte. «» Ce carton jaune, ce n’est pourtant que le début de cinq saisons en enfer pour le milieu nantais. Travailleur et insensible à l’effort, le garçon l’est un peu moins vis-à-vis de ses pépins physiques, qui empoisonnent ses débuts en pro. «, raconte Mao.Avec un dos en vrac et le rôle du vilain petit Canari, difficile de taper dans l’œil de Der Zak, l’Arménien partant en plus avec son groupe quasi inchangé depuis la saison précédente., abonde Mao.» La marche vers la Ligue 1 est trop délicate à gérer pour un garçon qui n’a encore que 20 ans. Dernier cauchemar, en novembre 2014 : Abdoulaye subit une agression au couteau, chez lui, à Malakoff, à la sortie d’un tournoi de futsal. La souffrance sera, heureusement ou non, l’on ne saurait dire, moins physique que mentale. «» , regrette Sidaner.Le sauveur inattendu d’Abdoulaye s’appelle Oswald Tanchot, alors entraîneur du Poirée-sur-Vie, en National. D’un coup de baguette magique, l’actuel entraîneur du Havre AC remet d’aplomb son nouveau soldat, prêté une demi-saison durant en Vendée, début 2015., résume chaleureusement Tanchot, encore très proche de son ancien poulain.» Entouré de trois anciens Canaris dont son ami Aristote Ndongala, le jeune Nantais ne tarde pas à prendre ses repères. Et quand ça ne va pas, la maison-mère n’est jamais très loin. «» , résume-t-il. Même constat chez Tanchot, qui aurait volontiers accueilli son protégé sous les couleurs havraises : «Réchauffé par son voyage de 50 kilomètres au sud, Touré revient sur les bords de la Loire avec un mental gonflé à bloc. Et il n’en fallait pas moins, tant la suite ne sera pas facile non plus. Rémi Gomis, son grand frère de l’époque et voisin de vestiaire, revient sur les difficultés du natif de Malakoff : «» Alors Abdoulaye prend son mal en patience, et fait le yo-yo entre la CFA2 et le groupe pro. «, reconnaît-il.Abdoulaye gratte quand même ses deux premières titularisations en championnat avec Der Zakarian, puis deux autres lors du court mandat de René Girard . Il continue de grappiller du temps de jeu sous Sergio Conceição, pendant l’hiver, en enchaînant six titularisations toutes compétitions confondues. Mais c’est à peu près tout, et à la fin de l’exercice 2016-2017, les doutes sont toujours là. «, confie Sidaner."À un moment donné, ça va venir."Un virage décisif que Touré ne doit aujourd'hui pas regretter. L'arrivée de Claudio Ranieri , cet été dans la Cité des Ducs, a changé la donne pour le garçon arrivé à maturité. Cette saison, lel'utilise à fond en sentinelle. Avec réussite. «» , déclare modestement Touré. Ranieri, lui, a pourtant bien su comment tirer tout le potentiel de son meneur d’hommes. «, rapporte Sidaner.» , avance l’intéressé. Et si c’était ça, la recette de son succès ? Un mental forgé par le passé, et l’accumulation d’expériences et d’entraîneurs qui façonnent sans arrêt le jeu du Français de 23 ans. Entre le marteau et l’enclume. «, assure Gomis.(victoire samedi dernier, 2-1)» Les supporters nantais aussi.