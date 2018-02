Abdou Diallo, rocher de Mayence

Sans horizon à l'AS Monaco, Abdou Diallo est parti conquérir Mayence et la Bundesliga. Retour sur le début de parcours du capitaine des Espoirs à quelques heures d'un derby sur la pelouse de l'Eintracht Francfort.

Les jeunes pousses et les vieilles racines de Jardim

Kicker l'a cité six fois dans sa traditionnelle équipe type du lundi, plus que tout autre défenseur de Bundesliga.

Le prince de Mainz

Arsenal sur le coup ?

Par Chris Diamantaire

Propos de Bruno Irles recueillis par CD

Derrière les phénomènes défiant toute rationalité se cachent parfois des destins plus discrets. L'été dernier, au milieu des chiffres aveuglants et des destinations clinquantes, Abdou Diallo pliait lui aussi bagages, abandonnant un Rocher qui l'a vu grandir pour le modeste club de Mayence , quinzième de la dernière Bundesliga. Un choix étonnant ? Oui, si l'on considère la réputation qui le précédait : Abdou Diallo étant, avec Almamy Touré, la pépite défensive la plus prometteuse du centre de formation de l'AS Monaco Bruno Irles , ancien entraîneur des U17 et de la réserve monégasque, acquiesce : «» Non, si l'on prend en compte sa situation dans l'effectif de Jardim après un prêt pourtant concluant à Zulte Waregem. Quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux, il a goûté à la joie collective de la folle saison de l' ASM et à la frustration individuelle de ceux qui fêtent les victoires sur le banc.Neuf titularisations, la plupart en coupes nationales au sein d'équipes remaniées, voilà pour le maigre temps de jeu du gaucher lors de l'exercice 2016-2017.De quoi crier à l'injustice ? Peut-être pas, mais sûrement une bonne raison de se poser des questions : «"Je n’ai pas l’impression qu'on veuille absolument que ça passe pour moi."» , confiait-il àen novembre dernier. Car si l'entraîneur portugais se transforme souvent en orfèvre pour faire briller les diamants bruts de la post-formation monégasque, il y a bien un poste où il se montre conservateur comme un antiquaire : l'axe de sa défense. Bruno Irles , lui aussi ancien défenseur central de l' ASM , a une explication : «» À la lecture des journaux sportifs allemands, le style plus élégant qu'effrayant d' Abdou Diallo a en tout cas l'air de séduire outre-Rhin,l'ayant même cité six fois dans sa traditionnelle équipe type du lundi, plus que tout autre défenseur de Bundesliga.Samedi dernier, la fragile Mayence, à la lutte pour le maintien, accueillait l'armée bavaroise. Une bataille perdue honorablement lors de laquelle Abdou Diallo a brillé à un poste inhabituel de latéral gauche. Le plus souvent, il prend les commandes d'une défense à deux ou trois axiaux. On aurait pu le craindre timoré dans la transition toujours difficile qu'est la découverte d'un championnat étranger. Il n'en est rien. Peu à peu, il ajoute à sa palette technique le goût du geste purement défensif. Entre deux interventions, on le voit échanger, donner des consignes, analyser les actions, montrant qu'il a déjà l'étoffe d'un patron. Ça ne surprend pas Bruno Irles : «Au point de penser déjà à l'avenir ? Des rumeurs ont fait état d'un intérêt des. L'ancien directeur du centre de formation de l' ASM tempère : «» En attendant une éventuelle conquête de l' Angleterre Abdou Diallo n'aura ce mercredi qu'une quarantaine de kilomètres à faire pour tenter de hisser Mayence en demi-finale de Coupe d' Allemagne