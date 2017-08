Abdennour dit adieu à Valence

AD

Mise à l'amende par Monaco dimanche dernier, la défense de l'OM va très bientôt accueillir un nouveau renfort. Aymen Abdennour -tiens, un ancien monégasque- va poser ses valises sur le Vieux Port et ce n'est plus un secret pour personne. Une information que le tunisien n'a pas directement confirmé, mais s'il n'a pas annoncé son arrivée à l'OM, il a fait un grand pas en annonçant son départ de Valence dans un long message posté sur. On peut y lire : «Pour l'instant, on parle d'un prêt de deux saisons. Cette arrivée entrainera-t-elle le départ de certains marseillais ? Réponse dans les deux prochains jours.