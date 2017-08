Abdennour débarque à l'OM

HL

AA+.Puzzle en cours : quelques jours après la branlée reçue à Louis II (1-6) , les dirigeants marseillais se devaient de renfiler le casque de chantier. Et voilà l'OM avec sa première prise post-traumatique. Selon les informations de Aymen Abdennour va passer mardi sa visite médicale et devrait s'engager dans la foulée sous la forme d'un prêt de deux ans.Installé à Valence depuis deux ans, le défenseur tunisien avait pourtant passé une visite médicale avec le Zénith Saint-Petersbourg en fin de semaine dernière. Le râteau ayant été mis, l'OM va désormais pouvoir commencer à dégraisser un secteur défensif écartelé à Monaco . Le club souhaiterait pousser dehors Doria et Hubocan alors que Rolando , à qui il reste un an de contrat, réfléchit également à se barrer.Rami-Abdennour, un joli duo de cuistots.