Abdelhak Nouri victime d'un malaise cardiaque

Plus de peur que de mal. Abdelhak Nouri a été victime d'un arrêt cardiaque lors de la rencontre amicale opposant l' Ajax Amsterdam et le Werder Brême cet après-midi. Le match a été arrêté et le jeune milieu néerlandais a été immédiatement pris en charge par de nombreux médecins directement sur le terrain.Des massages cardiaques lui ont été prodigués pendant plus de vingt minutes et il a été transporté à l’hôpital le plus proche en hélicoptère. L' Ajax a expliqué que le joueur de vingt ans souffrait d'arythmie cardiaque. Le club néerlandais a également annoncé à 18h20 que le milieu de terrain était désormais dans un état stable et que son cœur avait repris un rythme normal avant même d'être arrivé à l’hôpital.Bon et prompt rétablissement.