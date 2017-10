À Wolfsburg, brossage de dents obligatoire après chaque entraînement

LG

À Wolfsburg, on veut croquer les victoires à pleines dents. Arrivé il y a un mois au chevet d’un Wolfsburg qui avait perdu deux de ses quatre derniers matchs, l’entraîneur Martin Schmidt a trouvé la solution pour avoir de bons résultats. «» , explique Schmidt pour. La solution serait donc, selon lui, de se brosser les dents après chaque entraînement, pour pouvoir récupérer plus rapidement des efforts intenses fournis. Coïncidence ou pas, les Loups n’ont plus connu le goût de la défaite depuis leur changement de coach. Ils n’ont toutefois pas non plus connu la victoire, mais les deux jolis nuls contre le Bayern Munich ou le Bayer Leverkusen (2-2 à chaque fois) sont plutôt encourageants.Et quand on commence à sourire, c'est important d'avoir de belles dents à exhiber.