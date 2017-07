Ce jeudi, les coureurs batailleront dans l’étape la plus longue du séjour pyrénéen. L’occasion de passer par Tarbes, préfecture des Hautes-Pyrénées, plus connue pour être une terre de rugby que de football. Mais au milieu des ballons ovales, le Tarbes Pyrénées Football fait son petit bonhomme de chemin et peut compter sur des coups de pouce du Téfécé et même du Real Madrid.

La fusion a porté ses fruits. En 2006, le Tarbes Gespe Football - un club axé sur les catégories de jeunes avec un aspect social plus important -, et le Tarbes Stado Football - plus compétitif, tourné vers les seniors et tout juste champion de DH Midi-Pyrénées -, décident de ne former plus qu’un. «(rouge et violet, ndlr)» , raconte Roberto Branco, ancien gardien du club et aujourd’hui responsable de la formation. C’est ainsi que naît le Tarbes Pyrénées Football. Le problème, c’est qu’en face, le Tarbes Pyrénées Rugby a quand même des faits d’armes un peu plus glorieux avec ses deux titres de champions de France (en 1920 et 1973), tandis qu’un peu plus loin, les voisins rugbymen de Lourdes font encore mieux avec huit titres pour onze finales de championnat disputées. C’est donc peu dire que, historiquement, les Hautes-Pyrénées sont plus friandes de rugby que de football.» , résume Christophe Guarinos, auteur du livreet responsable de l’école de foot de l’Entente sportive du Haut-Adour, un peu au sud de Tarbes. Si le football compte plus de pratiquants que le rugby dans les Hautes-Pyrénées, il faut bien avouer que le ballon rond est loin d’être aussi populaire que son cousin difforme, même si le club de Tarbes évolue aujourd’hui en Fédérale 1 (troisième division en rugby). «» , explique Christophe Guarinos qui est aussi coiffeur à ses heures perdues. «» , reconnaît Roberto Branco.Le premier club de rugby à Tarbes voit le jour en 1901, alors que son homologue du football ne naîtra qu’une vingtaine d’années plus tard. Ce n’est qu’à l’époque du Front populaire, en 1936, que le football commence à se développer dans la région, même si les joueurs sont souvent obligés de squatter les terrains de rugby et d’improviser des cages avec les poteaux de dix mètres. Christophe Guarinos en profite pour endosser le rôle du professeur d’histoire : «» Alors, pendant que le football progresse lentement, le rugby devient le sport de la région, d’autant plus qu’il correspond bien à la mentalité du pays. «» , rigole l'historien de la région.À défaut de ne pas être de joyeux lurons dingues de troisième mi-temps, les joueurs du Tarbes Pyrénées Football font de leur mieux pour faire parler d’eux. «» , tient à rappeler Roberto Branco. Cette année, le club qui évolue en CFA a connu son heure de gloire pendant les vacances de Pâques, quand le grand Real Madrid est venu poser ses valises dans le sud de la France. Enfin, plus ou moins. «» , explique le responsable de la formation du TPF. Au total, quatre-vingts gamins inscrits pour un stage de quatre jours et trois qui ont été sélectionnés pour les phases nationales et qui peuvent espérer fouler la pelouse du Santiago-Bernabéu au bout du compte. Pas de panique pour les non sélectionnés, ils auront sûrement une seconde chance pour briller l’année prochaine. «» , raconte Roberto Branco.De manière plus locale, le TPF s’est aussi lié d’amitié avec le Toulouse Football Club. Il y a deux ans, le Téfécé cherchait une pelouse à mi-chemin entre Eibar et la ville rose pour disputer un match amical contre le club espagnol. Visiblement satisfait par l’organisation de ce match sur la pelouse de Tarbes, le club toulousain a décidé de remettre ça cette année contre Osasuna, le 28 juillet. «» , se réjouit Roberto. La prochaine étape ? «» L’équipe féminine du Tarbes Pyrénées Rugby, elle, existe déjà.