Dans son plan stratégique de développement dévoilé il y a quelques semaines, la LFP a notamment prévu de faire de la Ligue 2 un « laboratoire » afin d'essayer des nouveautés au sein de la compétition comme les play-offs ou l'expulsion temporaire, des règles empruntées à d'autres sports. Quitte à faire des tests, autant ne pas faire les choses à moitié. Voici à quoi pourrait ressembler la Domino's Ligue 2 dans les prochaines années si le football continue à piocher dans les autres sports pour réaliser sa mue.

2018 : Challenges arbitrage vidéo (tennis)

2020 : Bonus offensif (rugby)

2022 : Huit secondes pour franchir la moitié de terrain adverse (basket)

2025 : Interdiction de tirer à l’intérieur de la surface de réparation (handball)

2027 : Autorisation des bagarres entre joueurs (hockey sur glace)

2032 : Introduction d’un carton rose (Booba)

Dans la foulée de la Coupe du monde 2018, l’arbitrage vidéo est mis en place dans l’ensemble des compétitions. La LFP se propose d'essayer les challenges en Ligue 2. Chaque entraîneur en dispose de trois par rencontre qu'il peut utiliser uniquement pour s'assurer qu'un de ces joueurs n'est pas hors-jeu. Lorsqu'il mène au score, René Girard , nouvel entraîneur de Reims, demande à son attaquant fétiche, Jean-Kévin Augustin, de se positionner volontairement hors-jeu et utilise ses challenges afin de gagner du temps. «» selon Christian Gourcuff . «» d'après Pablo Correa . Dans cette bataille des idées, la victoire revient aux révolutionnaires. La norme est désormais de pourrir le jeu en abusant de cette règle.Avec l’instauration de la vidéo et des challenges, le jeu est plus haché et la moyenne de buts est en baisse depuis trois ans. Pour corriger le tir, un nouveau barème de points est mis en place afin d’inciter les équipes à prendre plus de risques et la victoire avec trois buts d’écart vaut désormais quatre points. Après trois barrages consécutifs perdus, Brest termine champion avec 107 points. Principal bénéficiaire de cette réforme, Jean-Marc Furlan décide de ne pas poursuivre l’aventure en Ligue 1 avec le club breton. «» , lâche le Marcelo Bielsa de Sainte-Foy-la-Grande.Finies les séquences interminables de passes entre les défenseurs centraux et le gardien. Afin de rendre le jeu plus direct et spectaculaire, les équipes ont désormais huit secondes, une fois le ballon récupéré, pour franchir la moitié du terrain. Cette contrainte pousse la plupart des équipes à abuser de longs ballons dans la boîte. Voilà pourquoi les postes sont redéfinis : n'importe quel défenseur ou milieu défensif de plus d'1m90 ne devient utile qu'au poste d'avant-centre. Cheikh Ndoye, 36 ans, de retour à Angers après un passage à West Bromwich et en Indonésie, est repositionné « pivot » . Choix payant puisque le Sénégalais réalise le premier double-double-double de l’histoire de la deuxième division, avec 27 buts (dont 16 de l’occiput) et 21 passes décisives. En hommage, le stade Raymond Kopa est rebaptisé à son nom.La règle des huit secondes a fait augmenter de manière considérable les scores des matchs et un but ne procure plus les mêmes émotions qu’auparavant. Les derbies entre l'OL de Sergio Conceiçao et le Lyon-Duchère de Paul Le Guen se sont par exemple soldés par des 7-4 et 9-6. Afin de revenir à des scores plus décents, il est désormais interdit de tirer avec le pied posé dans la surface de réparation. Les ciseaux et autres papinades retrouvent leurs lettres de noblesse et le kung-fu devient la combinaison la plus utilisée du championnat. Le trophée Amara Simba récompense désormais le plus beau but du championnat.Le jeu est devenu plus direct et les contacts se multiplient, les échauffourées entre les joueurs sont de plus en plus nombreuses et cela nuit au rythme des matchs. Afin d’y remédier, les bagarres entre deux joueurs sont désormais autorisées comme en NHL et des plexiglass sont installés au bord des terrains pour faciliter les charges à l'épaule. Maxime Lopez perd sa clavicule et sa place de titulaire à Marseille Consolat au profit de Zambo Anguissa. Si cette nouvelle règle ne fait pas l'unanimité, elle ravit, nouveau diffuseur de la ligue 2, puisque les audiences sont en hausse de 7% par rapport à la saison précédente.Booba est inhumé au Panthéon pour son apport à la langue française. En hommage au rappeur, la LFP décide de mettre en place des cartons roses. Lorsqu'un joueur se rend coupable d'une faute, il doit faire un câlin à son adversaire pour se faire pardonner. La France est rentrée dans une société post-répressive et cette initiative est saluée à travers le pays comme une « avancée » . Le choix du rose est validé par des psychanalystes, cette couleur jouant «» . Thiago Silva , nouvel ambassadeur de la LFP, est à l'origine de cette proposition.