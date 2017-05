À la recherche de l'humour chez les footeux

Ribéry en Napoléon, Boli et Waddle en duo pour une chanson d’exception, Cantona en bonnet de bain rose pour vendre des rasoirs, il fut un temps pas si lointain où les joueurs de foot nous faisaient rire en dehors des terrains. Aujourd’hui, plus à cheval sur leur image, plus méfiants aussi, les footballeurs sont drôles en de rares occasions et souvent malgré eux (merci Serge Aurier et sa chicha). Si l’humour n'a pas totalement quitté le milieu du football, où est-il caché alors ?

Par Maeva Alliche

Tous propos recueillis par MA

» , assure Pierre Bouby , milieu de terrain d’ Orléans et serial twittos dès qu’il quitte la pelouse. Mais si d’après l’un d’eux, les joueurs n’ont pas perdu leur humour, ils en font moins l’usage en public de peur de se faire allumer. «» , poursuit l’Orléanais.L’évolution de la société serait donc responsable de cette disparition. Il n’y a qu’à voir les vidéos publiées par Paul Pogba ou Patrice Evra sur Instagram, reprises et commentées par tous. Pour peu que la fantaisie soit suivie d’une performance peu reluisante du joueur, la foudre s’abat directement sur eux. Bouby abonde : «Les médias ne sont pas les seuls à laisser peu de marge de manœuvre aux joueurs en terme de dérision, les plus exigeants restant les supporters. Aujourd’hui, les fans ne se contentent pas de gueuler au stade, ils jouent aussi les nounous sur les réseaux sociaux. «» , témoigne l’ancien Auxerrois. Si lui et d’autres, comme Nicolas Benezet et Manu Imorou, laissent parler leur potentiel comique et refusent de se museler, la majorité de la grande famille du ballon rond préfère «» , dixit Bouby. C’est donc à l’heure où chacun peut prendre la parole comme il le souhaite grâce aux réseaux sociaux, que les joueurs de foot s’accordent moins de liberté d’expression et de ton. «» , décrypte le publicitaire Frank Tapiro, ancien d'Euro RSCG qui a notamment été chargé de redorer la comm' des Bleus après Knysna.Il y a quelques années, la publicité était encore un moyen pour les footballeurs de faire preuve de second degré. Mais les enjeux financiers et le verrouillage de la communication par les clubs, les sponsors et les agents, ont eu raison de cette autodérision publicitaire. «» , explique le concepteur des pubs Bic et Sharp avec Éric Cantona.Depuis, il n'y a guère qu' Antoine Griezmann qui ait fait sourire en tentant désespérement de se raser ou d'impressioner Usain Bolt. Aujourd'hui, quand un publicitaire tente de proposer quelque chose d’un peu déroutant, il se heurte à l’entourage du joueur, qui fait barrage. «» , raconte l’ancien disciple de Jacques Séguéla.Les enjeux financiers autour de certains joueurs sont aujourd’hui bien trop élevés pour que ceux qui gravitent autour ne puissent s'empêcher de mettre leur grain de sel. Pour éviter qu'ils ne sortent du cadre qui leur est dessiné. Pour plaire au plus grand nombre, aussi. «, glisse Pierre Bouby , lucide, avant de poursuivre.» Mais pas d’inquiétude ! Comme avec la mode, qui est un éternel recommencement, «» , promet Frank Tapiro. D'ici-là, Grizou sera surement devenu sélectionneur des Bleus. Et Zizou président de la FIFA.