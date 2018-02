À jamais les premières

Ce lundi soir, les Lyonnaises reçoivent Montpellier pour le choc de la 14e journée de Ligue 1 féminine. Si Lyon est toujours autant dominateur, le football féminin a réellement pris naissance à Reims. Il y a aujourd'hui 50 ans se formait par hasard la première véritable équipe féminine d'après-guerre en Champagne. Le début d'une aventure hors norme.

Combat de lilliputiens et foot féminin

Globe-trotteuses

Retour à la réalité

Par Kevin Charnay et Théo Denmat, à Reims

» «» hurle un peu plus fort sur sa défense : les insultes pour un gardien, ça fait partie du plaisir. Sans un «» hurlé par trois idiots dans les virages, peut-on vraiment s’estimer portier ? Alors oui. Oui aux mots doux pour un gardien. Mais que dire pour une gardienne ? Le supporter moyen fait vite preuve d’inventivité. On soupçonne en plus Gigi, de son vrai nom Ghislaine Souëf, qui reçoit chez elle, à deux pas du stade Auguste-Delaune, d’édulcorer les propos jetés à son encontre. Cinquante ans plus tard, elle est toujours haute comme trois pommes et porte encore les cheveux courts, mais c’est bien elle qui tenait les cages de la première équipe féminine de l’histoire du Stade de Reims Pour sa toute première victoire 3-1, elle joue en lever de rideau d’un match de D2 de ces messieurs contre Valenciennes , face à l’équipe féminine alsacienne de Schwindratzheim. On est le 24 août 1968, Kopa n’est plus là, les femmes n’ont pas encore le droit d’avorter, pas tout à fait celui de jouer au foot. On est, surtout, à la naissance des pionnières du foot féminin en France , une équipe de copines rémoises qui va rafler les quatre premiers championnats nationaux «» après avoir répondu à une annonce dans le journal local. «» , sourit l’ancienne portière depuis son canapé. Pas mal, pour des filles désavouées par Thierry Roland.Un matin comme les autres, un journal comme les autres, une page comme les autres. Quinze femmes ne le savent pas encore, mais en ouvrantce matin de juillet 1968, leur vie va changer. À l’intérieur, un entrefilet écrit par Pierre Geoffroy, journaliste sportif du journal à la plume acerbe, annonçant la tenue un mois plus tard de la kermesse du journal pour lequel on recherche... des femmes footballeuses. «, remet Richard Gaud, à l’époque maquettiste du canard et premier entraîneur de l’équipe féminine.» Après les humoristes-chanteurs Dupont et Pondu et un combat de catch de lilliputiens, la bizarrerie de l’année 1968 sera donc celle-là : faire jouer des femmes à une époque où, à la radio, on décrit l’événement comme «» pour les hommes. De la quinzaine qui se présente au point de rendez-vous quelques jours plus tard, certaines sont étudiantes, d’autres ouvrières. Michèle Monier, le capitaine, est postière, mais toutes sont sportives. «, précise Gigi, quinze piges à l’époque.Alors elles jouent. Un mois à secouer les mœurs de la région et tout écraser sur leur passage, à commencer par Schwindratzheim, deux fois de suite. Au moment de se séparer, Richard Gaud, qui ne demandait qu’à retourner imprimer son journal, se voit pourtant imposer une fin de non-recevoir. Les filles se sont réunies dans les vestiaires, elles veulent continuer : «, assure Gigi,"matchs de propagande""Pourquoi pas nous ?" » Gaud quitte le navire au bout de trois mois après un voyage en Tchécoslovaquie et laisse le bébé à Pierre Geoffroy, qui arrosede papiers sur ses femmes. Elles partent à Rome, à Turin, en Angleterre , puis visent hors d’Europe. Elles font découvrir le football féminin à New York, au New Jersey, Boston, Chicago, Montréal, un Mondial officieux au Mexique en 1970 – qu’elle termineront à la cinquième place, l’équipe de France étant composée à 80% de Rémoises –, Java et Sumatra en 1972, les Antilles en 1973, Taipei en 1978. Une vie de princesses qui commence à faire grincer des dents.L’engouement provoqué et entretenu par Geoffroy a dû mal à passer pour certains, les hommes du Stade de Reims en premier lieu. Après l’ivresse des années 1950 et 1960, la gueule de bois commence tout juste à frapper la section masculine du club, qui se terminera d’ailleurs par la liquidation judiciaire du club en 1992. «» , confie Ghislaine Souëf. Richard Gaud ajoute qu' «» Elles ne gagnent pas d’argent, ou bien quelques primes de match, mais découvrent le monde, Roissy, le Concorde. «, glisse l’ancienne portière.Il faut dire qu’il y a là de sacrées gusses. Gigi, la tête brûlée branchée sur 100 000 volts à qui l’on fait porter des soutiens-gorge en bois pour protéger ce que l’on peut de son mètre cinquante. Pas suffisant d’ailleurs pour la préserver d’une fracture de la mâchoire à la suite de laquelle elle rejoindra définitivement le terrain comme arrière. Michèle Monier, le capitaine ardennais, «» , dit Gaud. «» , paraît-il. Il y a Élisabeth Loisel, futur sélectionneur des Bleues et de la sélection féminine chinoise, «» , surnommée ainsi en honneur de ses cheveux blancs, Maryse Lesieur, qui flirte puis se marie avec Pierre Geoffroy, ou encore celle-ci, qui compose puis chante à la guitare pendant les déplacements. Elles détonnent. Incarnent sans le savoir l’esprit de mai 1968. Les jupes et bérets de l’avant-guerre ont disparu, délaissées pour des shorts, mais ce Rimmel qui coule parfois de leurs yeux quand il pleut est bien là pour rappeler que ce sont des femmes.Cette bande-là, quasi inchangée, participera aux huit premières finales du championnat de France à partir de sa création, pour la saison 1973-1974. Elles remporteront des titres avant, progressivement, de disparaître en 1984. Pierre Geoffroy meurt en octobre 1994 des suites d’un lymphome persistant, chaque fille reprend le fil de sa vie comme elle le peut, Gigi devient experte comptable et plonge maintenant sur les écarts fiscaux. Beaucoup sont encore en contact aujourd’hui, l’occasion de disserter sur le niveau des femmes en Ligue 1, sur leurs salaires, sur l’internationalisation des équipes qui change de la bande de copines. «» , se demande Gigi.Le petit bout de femme n'a jamais lâché le ballon rond. «» Celle qui fait aujourd'hui partie du comité de pilotage concernant la venue de la Coupe du monde à Reims en 2019 referme son classeur à archives. Sa boîte à souvenirs. Elle assure ne pas être nostalgique de cette époque, contrairement à une de ses amies qui «» . Mais elle est fière. «» , termine-t-elle en souriant.