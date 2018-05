À jamais les… deuxièmes

Il y a un quart de siècle, l'OM offrait à la France sa première Ligue des champions. Et sa dernière à ce jour. Qui, dans le paysage footballistique actuel, pourrait succéder aux Marseillais sur le toit de l'Europe ?

Par Nicolas Jucha

Depuis 2011 et l'arrivée de QSI, le PSG est censé être programmé pour la Ligue des champions. Censé seulement, car en six campagnes en C1, le club de la capitale n'a jamais passé les quarts. Un plafond de verre plus psychologique que technique quand on considère la qualité de l'effectif parisien. Une preuve cependant que l'argent ne suffit pas à acheter un succès continental, comme l'a prouvé par le passé la victoire de Chelsea après dix années d'essais infructueux sous l'ère Roman Abramovitch. Paris et ses propriétaires qataris ont donc de la marge, et on peut raisonnablement penser qu'à moins d'un renoncement, le champion de France en titre sera à un moment ou un autre champion d'Europe également.Dernier finaliste (2004) et dernier représentant dans le dernier carré (2017) de la France en Ligue des champions, l'AS Monaco est, ces dernières saisons, l'équipe qui a semblé la plus à l'aise dans la compétition. Moins ambitieux que le PSG , le projet monégasque ne manque pas moins de compétitivité, même si sonle rend sujet à des cycles marqués. Mais qui sait, si un prochain Kylian Mbappé et toute une génération dorée ne sont pas en route. Grand club formateur et désormais valeur sûre sur le marché des transferts, l' ASM pourrait peut-être faire comme Porto en 2004 lorsque l'hégémonie espagnole se tassera.Mine de rien, l'OL est depuis 2011 le second club français à avoir remporté la Ligue des champions. Alors certes, il s'agit de l'équipe féminine pour Jean-Michel Aulas , mais il serait injuste de ne pas considérer ce titre avec tout le respect qu'il mérite. Surtout que depuis cette première apothéose, Lyon a claqué quatre nouvelles victoires pour devenir l'équipe la plus titrée du Vieux Continent. Une culture de la gagne qui pourrait indirectement déteindre sur le groupe masculin. On imagine bien que JMA n'aurait pas besoin de cinq trophées, mais d'un seul pour son bonheur.Et si l'OM se succédait à elle-même ? Pas la saison prochaine, le club phocéen ayant échoué à se qualifier pour la C1, mais dans un futur plus ou moins proche. Frank McCourt a pour ambition que son joujou soit compétitif dans l'épreuve reine du foot européen. Ce qui signifie en toute modestie « pas favori, mais sur un malentendu... » Au vu de sa vraie culture européenne, encore entrevue cette saison en Ligue Europa, l'OM a ce petit quelque chose dans son ADN qui rend les exploits possibles. Alors pourquoi imaginer, avec un développement progressif, que l'OM réussisse un jour une seconde fois là où tous les autres clubs français ont échoué ? Marseille qui gagne la Ligue des champions avant le PSG , cela ferait certainement beaucoup de cheveux blancs dans la crinière de Nasser Al-Khelaïfi . Plus que si c'était l'AS Monaco , voire Lyon qui arrachaient le Graal. Mais l'humiliation ultime pour Paris pourrait, dans l'absolu, venir de son environnement proche. Car depuis quelques années déjà, le Paris FC se voit comme le second club de Ligue 1 à Paris. La montée n'était pas si loin cette année, et appuyée sur une gestion intelligente, pourrait devenir réalité dans deux à trois ans. À partir de là, pourquoi ne pas imaginer une progression exponentielle ? Le Paris FC peut tenter de s'appuyer sur un vivier que le PSG n'exploite pas encore assez – et quand bien même il le ferait, il y aurait assez de perles pour le PFC – et se construire une image de contre-poids « franco-français » à la multinationale PSG. En soi, le projet du Paris FC reste à ce jour une petite utopie, mais parfois, il suffit de quelques étincelles...