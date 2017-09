À Houston, Dynamo vs Hurricane

Au cours des deux dernières semaines, Houston a vécu sous les eaux, touchée par l’ouragan Harvey. Face à la catastrophe, un mouvement de solidarité sans précédent a vu le jour. Le Houston Dynamo, club de foot de la ville, a également dû faire face à cet événement, d’abord en protégeant ses membres, puis en communiant avec la population locale.

Dynamo vs Hurricane. L’affiche est alléchante, il pourrait s’agir d’un énième combat du siècle comme les Américains savent si bien les organiser. Que nenni. Il s’agit d’un autre combat pour Houston, celui de sa résilience face à une catastrophe naturelle. La quatrième ville desa été frappée de plein fouet par un ouragan sans précédent dans son histoire. Le maire de la ville, Sylvester Turner, abonde dans ce sens : «» Survenu le 27 août dernier, l’ouragan aurait causé selon les autorités la mort d’au moins soixante personnes, et le déplacement de 32 000 autres en abris d’urgence. Symbole de l’entraide mutuelle, et de la solidarité entre les populations de cette cité de 6,5 millions d’âmes, le Houston Dynamo a d’abord dû gérer la catastrophe, avant de s’ériger en soutien des communautés, face à un événement qui a déjà marqué son histoire.Le Houston Dynamo connaissait jusqu’alors une saison plutôt tranquille, classé cinquième de la conférence Ouest, lea très vite pris ses dispositions face à Harvey afin d’assurer la sécurité de ses employés et de ses joueurs. Matt Jordan, ancien gardien de but des Colorado Rapids, aujourd’hui directeur général du Dynamo, explique : «Joe Holland, milieu de terrain du club texan, est bien conscient de son statut de privilégié d’avoir pu échapper à la catastrophe sans heurts ni fracas. «, explique-t-il.» Dans ce Houston devenu un gigantesque bayou, le football peut paraître dérisoire, et si le cœur n’y est pas forcément, dès leur évacuation à Dallas, les joueurs reprennent le chemin du terrain. «» , explique Holland.Joe Holland, jeune milieu de terrain anglais du Houston Dynamo débarqué aux États-Unis il y a cinq ans grâce à une bourse universitaire, affiche déjà un palmarès unique dans l’histoire du football. Avec deux ouragans vécus, la mémoire en guise de salle des trophées personnelle. Holland arrive à New York pour étudier la philosophie et l’économie à la Hofstra University, et aussi pour jouer au football. Seulement, l’année 2012 est celle où l’ouragan Sandy déferle sur laaméricaine, New-York est sur son chemin. Le jeune Anglais en garde un souvenir qui dérangerait presque les fans de films d’épouvante. «Un souvenir qui réveille une pointe de nostalgie chez le: «» Philosophe, Holland pense que cet épisode va permettre à l’équipe de puiser au-delà de ses limites. Matt Jordan est du même avis. «» , conclut l’autre divin chauve.Ce samedi, les joueurs du Houston Dynamo avaient cependant, peut-être, la tête ailleurs. De fait, ils se sont inclinés 1-0 à domicile face aux Colorado Rapids (but de Badji à la 93minute, ndlr), pourtant derniers de la conférence Ouest.Mais que l'on ne s'y trompe pas : le match d’après-catastrophe, lui, avait déjà commencé bien avant ce revers inattendu. Le club et la Major League Soccer ont en effet effectué un don d’un million de dollars au fonds de reconstruction de la ville, et ont déjà pris part à de nombreuses initiatives par le biais des joueurs et du staff technique. L’arène du Dynamo, le BBVA Compass Stadium, a ouvert ses portes comme l’un des principaux centres de dons de la ville. Joe Holland est persuadé qu’après ça, la communion entre les supporters et le club sera différente : «La tempête apaisée, la saison du Houston Dynamo a déjà changé de trajectoire, une saison qui a vu la ville communier avec un de ses clubs pourtant loin d’être le plus populaire. Les dons proviennent de part et d’autre, de la NBA et des Houston Rockets, de la NFL et des Houston Texans, le Dynamo a quant à lui su donner une véritable incarnation physique à ses actions, en dépêchant ses joueurs auprès des personnes fragilisées par la catastrophe. Dans une Conférence Ouest très dense, le supplément d’âme que promettent tous les Houstoniens pourrait marquer la saison 2017 du Dynamo d’un sceau indélébile, et lui faire espérer plus qu’une simple place aux