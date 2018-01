À Épinal, l'OM veut 150 kg de glace

3

AC

Pour son déplacement à Épinal ce mardi en seizièmes de finale de la Coupe de France , l' Olympique de Marseille garde un niveau d'exigence digne d'un club professionnel, avec quelques excès.Le quotidienrévèle que l'OM a transmis quelques demandes assez farfelues à son homologue des Vosges : 150 kg de glace, deux paperboards et trois vestiaires pour ses joueurs, ses coachs et son matériel. L'OM compte aussi manger quelques pizzas avant de reprendre l'avion, ce qui va donc mobiliser plusieurs prestataires. Pas de quoi pour autant intimider le club spinalien, qui attend pas moins de 7 500 supporters pour faire tomber l'ogre marseillais.Tout ce matos pour assister à un bon 0-0 qui va se finir aux tirs au but, c'est pas génial, Rudi.