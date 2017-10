À Coventry, un fan descend sur la pelouse pour engueuler les joueurs

5

Don’t think this Coventry Fan was happy with his teams performance tonight pic.twitter.com/cISGvI4oRJ — betclever (@bet_clever) 17 octobre 2017

LG

Une petite soufflante sur le gazon avant celle des vestiaires.Défaits à domicile lors de la rencontre de D4 anglaise les opposant à Forest Green mardi soir (0-1), les joueurs de Conventry City ont en plus eu le malheur de se faire pourrir par un de leurs supporters.Le quidam a osé entrer sur la pelouse à la fin du match, lorsque l’antépénultième du championnat conservait le ballon devant des joueurs de Coventry bien impuissants. Le preux supporter, visiblement assez âgé pour avoir connu la FA Cup 1987 remportée par Coventry, a engueulé ses protégés pour les piètres résultats proposés par le club depuis quelques années, lui qui n’est que 8du championnat de D4 après avoir quitté la Premier League il y a seulement 16 ans.Mention spéciale au staff de la sécurité, qui a encore plus foiré son match en laissant le supporter entrer sur le terrain et ne daignant pas le ramener en tribunes. C’est finalement le milieu de terrain Michael Doyle qui s’en est chargé.Le supporter était malheureusement trop énervé pour lui demander un autographe.