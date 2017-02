À bientôt 50 ans, il plante son 2000e but

0

AL

D'accord, Pelé a trois Coupes du monde, mais ce n'est pas le meilleur buteur de tous les temps. D'accord, Romario a mis plus de mille buts, mais ça reste un petit joueur.Sa carrière a commencé à Malabar, en 1981, et en 36 ans de carrière, Mark «» Rapsey en a vu des clubs et des filets. Passé par de nombreuses équipes des championnats amateurs britanniques,a franchi un premier pallier en 1998, atteignant 1000 buts. Ce weekend, il a encore atteint un seuil supplémentaire dans sa longue carrière de buteur sur champ de patate.À 49 ans désormais, l'homme qui n'avait pas joué depuis octobre est monté sur le terrain avec les vétérans de Wadebridge pour marquer, sur pénalty, le 2000but de sa carrière, face à Lanreath. Plus tard, il a même marqué un deuxième goal, lobbant le gardien de Lanreath, un ancien coéquipier, à 25 mètres du but.Soit 2001 réalisations en 1380 rencontres. Le King et la Legend.