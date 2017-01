À Arsenal plus qu'ailleurs, l'amour s'écrit à deux

D'un côté, la délicatesse et l'altruisme. De l'autre, le sacrifice et l'opiniâtreté. Cette saison, la troisième côte à côte, la paire germano-chilienne que forment Mesut Özil et Alexis Sánchez porte Arsenal sur une douce mélodie harmonieuse. Et c'est justement souvent guidés par des duos offensifs de renom que les Gunners ont façonné leur propre histoire. Retour dans le temps.



0