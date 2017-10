À 57 ans, Marija Matuzic fait tomber un record en Croatie

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Plus forte que Tomb Raider et Catwoman réunies.Ce week-end, Marija Matuzic est entrée encore un peu plus dans le panthéon de l'Histoire du football. Attaquante en D1 croate à Pregrada, elle a tranquillement inscrit un doublé pour donner la victoire à son équipe (2-1) face à Trnava. Grâce à cette victoire, son club a notamment pu remonter à la troisième place du classement.À 57 ans, celle qui est surnommée «» devient ainsi la joueuse la plus âgée à inscrire un but dans un championnat de première division, hommes et femmes confondus. Matuzic a débuté sa carrière de joueuse en 1974 à Loto, avant de jouer pour la même équipe de 1978 à 2010 au Dinamo Maksimir. Elle a aussi porté le maillot de deux équipes nationales différentes : celui de la Yougoslavie puis de la Croatie.On attend son biopic avec impatience.