À 26 ans, Hugo Rodriguez ne veut plus jouer au foot

🔁 Hugo Rodriguez quitte le SDR. Le joueur a été libéré de ses deux dernières années de contrat ➡️ https://t.co/6PxnVVMYw2 #BonneContinuation pic.twitter.com/pl4VVcN0qs — Stade de Reims (@StadeDeReims) 29 juin 2017

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Retraite anticipée.À seulement 26 ans, Hugo Rodriguez arrête le foot. Une décision surprenante de la part de la révélation rémoise de l'année, d'autant plus que le joueur est en pleine forme physiquement. Mais le natif de Montpellier, où il a été formé, a exprimé le souhait de se lancer dans d'autres projets chez lui dans l'Hérault. Après une réunion avec les dirigeants rémois, Rodriguez a donc mis sa carrière professionnelle entre parenthèses.Passé par Arles-Avignon, Hugo Rodriguez s'était imposé dans l'entrejeu rémois cette saison avec vingt-cinq matchs, devenant indispensable de part sa technique et sa relance. Un énième coup dur pour le Stade de Reims, après les départs de Der Zakarian, Weber et Traoré.Et si Rodriguez retrouvait son ancien coach à Montpellier ?