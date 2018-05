À 23 ans, il a déjà joué au Real, à Liverpool, à l'Atlético et à Marseille

1

SB

Au bon endroit, au mauvais moment.Formé au Real Madrid Javier Manquillo a porté les couleurs de l' Atlético de Madrid entre 2012 et 2014, avant d'être prêté une saison à Liverpool (2014-2015) puis à Marseille (2015-2016). Le défenseur espagnol est donc le seul joueur à avoir porté les couleurs des quatre clubs finalistes de l'édition 2018 de Ligue des champions (Real-Liverpool, le 26 mai) et de Ligue Europa (OM-Atlético, le 16 mai).Pas facile pour Manquillo de savoir qui supporter pour ces deux affiches. Pas facile non plus de constater qu'on a déjà appartenu à quatre finalistes européens et d'être aujourd'hui un simple salarié de Newcastle . Surtout quand on n'a que 23 ans.