À 16 ans, il joue contre Tottenham et fait ses devoirs dans le bus

33

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Rochdale accueille Tottenham dimanche en huitièmes de finale de la FA Cup. L'occasion de découvrir la nouvelle star du Daniel Adshead, 16 ans. Plus jeune joueur de l'histoire de la FA Cup lors de ses débuts en septembre contre Bury à seulement 16 ans et 17 jours, Adshead a évidemment attiré l'attention de tous les plus grands clubs anglais.À un âge où l'adolescent lambda est plus stressé par ses devoirs que par l'idée de cotiser pour sa retraite, Adshead ne déroge pas à la règle. «» , raconte son coach, Keith Hill.Autre anecdote inhérente à son jeune âge, le règlement anglais de protection des mineurs l'oblige à se changer à l'écart de ses adultes de coéquipiers.Un joueur à part, donc.