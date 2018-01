90 Minutes, la meilleure BD de foot du moment !

67

90 minutes



Éditions Delcourt



104 pages



Un dessin vaut parfois mieux qu’un long discours, certes, mais c’est encore mieux quand il y a les deux.C’est en tout cas ce que tente de nous rappeler Yannick Grossetête avec sa bande-dessinée 90 minutes , dans laquelle les équipes de Ligue 2 sont un prétexte pour exprimer avec absurdité les joies, les peines, les mythes et les mystères du football.Du spleen de l’arbitre de touche à la grande causerie du coach à la mi-temps, en passant par les simulations et même les conversations entre stadiers, tous les clichés du monde du ballon rond sont revisités et poussés à l’extrême par l’auteur. De telle sorte qu’en parcourant la centaine de pages de cet ouvrage, il est impossible de ne pas avoir une sensation de déjà-vu !