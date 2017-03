88 interdictions de stade contre des hooligans du BvB

0

JD

Pas facile d'être un hooligan de nos jours.Il y a deux semaines, alors qu'ils avaient prévu une petiteon ne peut plus normale contre leurs homologues de Darmstadt , un peu moins d'une centaine de fans hardcore du Borussia ont été arrêtés avant de même pouvoir entrer en ville. La police locale avait alors procédé à quatre-vingt-dix arrestations et saisi moult matériel peu orthodoxe, à commencer par des poings américains, des fumigènes, des cagoules et des gants renforcés.Et en plus d'avoir perdu ce jour-là, le BvB a vu 88 de ses fans condamnés à une interdiction de stade. Selon, la durée de la peine serait de six mois pour les deux tiers des coupables. Autant dire que le verdict a fait grincer pas mal de dents, car cela suppose que les coupables pourraient de nouveau sévir dès le début de la prochaine saison. Dans ce dossier, aucune IDS ne dépasse deux ans. Mais la Fédération se défend en jurant qu'elle n'a fait qu'appliquer la loi : «» , explique Hendrik Große Lefert, le chef de la sécurité de la DFB.Pas de peine préventive ? Il paraît que la LFP s'est étranglée à l'annonce du verdict.