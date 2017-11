735€ à gagner avec France, Brésil & Allemagne

Grosse cote à tenter sur les matchs amicaux internationaux ce vendredi. Attention début des rencontres à 13h

France - Pays de Galles :

Japon - Brésil :

Angleterre - Allemagne :

Si vous misez sur les paris "Victoire France & Moins de 4,5 buts", "Victoire Brésil de 2 buts ou +" et "Victoire Allemagne" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 120€ chez Unibet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 210€ chez Netbet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

NOUVEAU

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'équipe de France dispute, ce vendredi soir au Stade de France, son 1er match amical après avoir validé son ticket pour la Coupe du Monde 2018. Lors du dernier rassemblement, les Bleus se sont imposés, sur la plus petite des marges à chaque fois, en Bulgarie (1-0) et à domicile contre la Biélorussie (2-1). Peu en réussite offensivement, les Bleus reçoivent une sélection du Pays de Galles qui n'est pas parvenu à valider son ticket pour le Mondial en Russie, en raison d'une attaque trop poussive et de l'absence de Gareth Bale sur la fin des éliminatoires. A domicile, la France devrait faire le travail au terme d'une nouvelle rencontre fermée (Bale et Robson-Kanu seront absents pour le Pays de Galles) avec 4 buts ou moins.La Seleçao a survolé les éliminatoires dans la zone sud-américaine en terminant en tête du classement avec 10 unités d'avance sur son plus proche poursuivant. Emmenés par Neymar et Gabriel Jesus, les hommes de Tite ont impressionné les observateurs aussi bien offensivement que défensivement. En face, le Japon a connu davantage de difficultés dans ses éliminatoires et a terminé au 1er rang du groupe B avec seulement 1 point d'avance sur la 3ème place de la poule, occupée par l'Australie qui dispute pour les barrages. Déjà un cran en-dessous des Brésiliens, les Japonais se déplacent à Lille (lieu de ce match amical) sans ses cadres Kagawa (Dortmund), Okazaki (Leicester) et Honda (ex-Milan) tandis que le Brésil est seulement privé de Filipe Luis. Comme face à l'Australie en juin dernier (victoire 4-0), les Brésiliens devraient pouvoir s'imposer facilement.Gros match entre deux équipes qui ont été solides en qualification et qui vont essayer de préparer au mieux leur Mondial. Auteur du seul 10 sur 10 des éliminatoires, la Mannschaft récupère en plus pour ce match l'ensemble de ses cadres. En revanche, l'Angleterre sera privé de Harry Kane, Dele Alli et Sterling, ce qui limitera forcément sa force offensive (Lallana est lui blessé depuis le début de la saison). Au milieu avec le forfait d'Henderson, seul Dier semble pouvoir faire le poids sur ce genre de match et l'Allemagne devrait gagner aisément la bataille de l'entrejeu. Machine à gagner (16 victoires et 2 nuls depuis l'Euro), la Mannschaft devrait prendre le dessus sur une équipe d'Angleterre qui a perdu ses 2 derniers matchs amicaux (face à la France et cette même Allemagne).- 4,77 chezqui offre!!!- 3,80 chezqui offre!!!- 4,10 chezqui offre, dont 60€ pour 20€ déposés- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce combiné et gagnez 597€ (477€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !- Vous obtenez un premier pari remboursé jusqu'à 190€ + 20€ de bonus supplémentaires- Misez votre premier pari de 190€ sur ce combiné et gagnez 735€ (NetBet rajoute un Combi Boost de 2,5%)- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pourrez rejouer vos 190€ !- Vous aurez aussi 20€ de bonus en + à utiliser en exclu, que ce pari soit gagnant ou perdant.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce combiné et gagnez 292€.- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce combiné et gagnez 117€.- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !: Découvrezet son nouveau Bonus de 100€.avecqui vous offre un premier pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre 100€ de remboursement EN CASH sur votre 1er pariavecqui vous offre un NOUVEAU BONUS de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 200€avecqui vous offre un bonus pari sportif de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 50€