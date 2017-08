71 étoiles sur le maillot de Chapecoense en hommage aux victimes

HL

Chape honore ses disparus.En mémoire des 71 victimes du crash de l'avion entre le Brésil et la Colombie en novembre dernier, dans lequel une grande partie de sa propre équipe a été décimée, le club de Chapecoense arborera une tunique parée de 71 étoiles pour le trophée Joan Gamper. Ce maillot sera uniquement porté à l'occasion de ce match contre le FC Barcelone , le 7 août prochain.Cette rencontre contre le Barça est donc un jour très spécial d'autant plus qu'il marque le retour sur les terrains d' Alan Ruschel, un des trois joueurs qui a survécu à l'accident. L'arrière latéral gauche a repris l'entraînement depuis plusieurs semaines et devrait donc rejouer un match de football, neuf mois après le drame. Une étape qui semblait totalement impossible en décembre dernier lorsque le Brésilien subissaient de multiples opérations et près de deux semaines d'hospitalisation pour soigner ses blessures à l'abdomen et à la colonne vertébrale.Chapeau monsieur.