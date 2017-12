7 bonnes raisons de tout plaquer pour se lancer dans le business du foot

Qu’est-ce que tu as fait de tes rêves ? N’entends-tu pas hurler, au fond de toi, l’enfant qui rêvait de faire carrière dans le monde du football ? Crois-tu qu’il serait fier, aujourd’hui, en te voyant vendre des photocopieurs-75 pages-par-minute-le-meilleur-de-l’impression-pour-votre-entreprise-? Et pourtant, il n’est pas trop tard pour reprendre le contrôle, et vivre enfin de ta passion. Voici en tout cas 7 bonnes raisons de tout envoyer valser et de te lancer dans le business du foot.

1. Parce que tu es nul(le) au foot

2. Parce que tu passes déjà l’essentiel de ton temps à mater du foot, autant être payé pour ça, non ?

3. Parce que Bernard Tapie est ton héros.

4. Parce que tu as mené Chambly en finale de Ligue des champions sur Football Manager

5. Parce que tu as un petit cousin à placer

6. Tu as vu L’Enfer du dimanche environ 834 fois

7. Parce que l’école FBA est là pour t’aider

Par Julien Mahieu

Autant se rendre à l’évidence : tu es une véritable calamité balle au pied. Tu adores le foot, mais c’est un amour à sens unique. Tu as joué au foot pendant toute ton enfance, et malgré toute ta bonne volonté et des litres de sueur versés, c’est comme si tu jouais avec une paire de sabots en bois aux pieds. Toujours le dernier choisi quand tes petits camarades composaient leurs équipes, toujours sur le banc depuis ta première licence en Débutants, toujours désigné pour entraîner le gardien avant les matchs pendant que les autres s’échauffaient pour de vrai... À force de voir des matchs sur la touche, ça a fini par te donner des idées. Et pour te tenir le plus éloigné possible du ballon, tes coéquipiers t’ont régulièrement encouragé : «» C’est beau, la solidarité. Du coup, te lancer dans le business du foot, ce serait aussi l’occasion pour toi de te venger de ce monde qui s’est toujours refusé à toi. Le foot, il y a ceux qui le pratiquent, et il y a ceux qui le font.Le foot, c’est déjà toute ta vie. Tu t’es abonné à Canal, à beIN Sports, à Eurosport et à SFR pour être sûr de ne louper aucun match, tu reçois des notifications toute la journée pour te tenir informé de la moindre rumeur de transfert ( «» ), tu es capable de rester éveillé devant un Orléans -Quevilly Rouen Métropole, ou de veiller jusqu’à 3 heures du mat’ pour mater un petit Grêmio-Cruzeiro, tu peux réciter de tête les statistiques en carrière, saison par saison, de chaque attaquant d’Europe, bref, tu es celui à qui on répète quotidiennement «» Tu y consacres tellement de temps et d’énergie qu’il serait logique que ça te rapporte un peu de blé, non ? Allez, c’est le moment de faire le grand saut, tu ne vas tout de même pas vendre des photocopieurs toute ta vie et attendre les pauses café pour parler de foot quand ton rêve, à toi, c’est de travailler dans le foot, si ?Quand tu l’as vu débarquer à l’OM, ça a été tout de suite le coup de foudre. D’ailleurs, jusqu’à ton adolescence, quand on te demandait ce que tu voulais faire quand tu seras grand, tu répondais invariablement « Bernard Tapie » . Nanard, à tes yeux, c’est la définition de la classe : le mec rachète l’ Olympique de Marseille pour 1 franc symbolique, et en deux temps trois mouvements il te monte une équipe capable de jouer deux finales de Coupe d’Europe en 3 ans, composée de génies qui font rêver toute l’Europe, avec les Waddle, les Canto, les Papin, les Boli, les Dessailly, les Pelé, etc. Et Nanard, il fait pas tout ça discrètement, planqué dans son bureau, pour éviter d’être dans la lumière. Non, non, très peu pour lui : Nanard, il est là, sous les, et il s’arrête jamais de brailler, il ne recule jamais devant une embrouille, et tant pis si ça lui cause parfois quelques problèmes. Nanard, il fait tout ce qu’il veut, et il s’en fout pas mal de ce que les autres en pensent. Nanard, s’il a envie de faire du théâtre, bah il fait du théâtre. S’il a envie de devenir ministre, bah il devient ministre. Au fond, on a tous un Nanard en soi, qui veut juste réaliser tous ses rêves.La gestion d’un club, ça te connaît. Ça fait bientôt 20 ans que tu joues à, d’ailleurs quand tu as commencé ça s’appelait encore L’Entraîneur, et tu as déjà été à la tête des plus grands clubs de la planète : la Berrichonne de Châteauroux , championne de France indétrônable entre 2024 et 2031, Blackpool, sur le trône d’ Angleterre dès ta 3e saison, et bien évidemment, le FC Chambly Oise, la nouvelle Mecque du football européen, que tu as mené du National jusqu’en finale de la Ligue des champions (contre Manchester United , qui s’est imposé 2-1). Bref, tu as un CV de dirigeant long comme le bras. La gestion des finances, la mise en place d’un réseau de, le développement d’une stratégie sur le long terme, tout cela n’a plus aucun secret pour toi. Le business du foot, tu en connais déjà toutes les subtilités, et d’ailleurs tu as déjà une idée derrière la tête que tu pourras mettre en place dès que tu auras signé dans un vrai club : recruter le jeune Serbe de 17 ans Milos Zlicic , qui joue au FK Vojvodina Le jour où tu as lu le montant de la commission du père de Neymar (estimée à 20 millions d’euros minimum), ça a fait « tilt » . Si Neymar Senior peut s’en mettre plein les fouilles en ayant pour seul mérite d’avoir engendré un type plutôt adroit de ses pieds, alors il n’y a pas de raison que tu n’en profites pas, toi aussi. Ça tombe bien : dans ton entourage, il y a ton petit cousin Lucas , qui joue en U9 au FC Plougastel, et il s’avère que lui aussi, il a de l’or dans les crampons. En tout cas, c’est son père qui le dit. C’est décidé, ta mission sera de mener ce petit jusqu'en équipe de France . Son plan de carrière est déjà tout tracé : un centre de formation, une signature à Monaco , et puis un transfert à 8 chiffres direction l’ Angleterre , et hop, à lui la gloire, et à toi les commissions. Bref, s’il faut te lancer dans lepour faire le bonheur de Lucas , alors soit, tu es prêt à ce sacrifice.Le film d’Oliver Stone est sans nul doute ton préféré, tu connais par cœur toutes les répliques du film, et avant chaque rendez-vous important, tu n’oublies jamais de réciter à voix haute le fameux discours d’Al Pacino pour motiver ses troupes. Les rapports tendus entre la présidente incarnée par Cameron Diaz, le coach vieillissant et les stars de l’effectif n’ont jamais cessé de te fasciner. Ton autre film préféré ?, où Brad Pitt joue led’une franchise de base-ball qu’il mène jusqu’à un record grâce à des méthodes controversées.est un Master professionnel très orienté sur la pratique, qui permet aux étudiants de réaliser un stage dans ledu football, d’être invités à Soccerex (le plus grand forum destiné aux professionnels du monde du football) et de réaliser une mission de consulting au sein d’un club ou d’une Fédération. Son objectif : construire l’avenir du football de manière éthique et professionnel à travers la formation des futurs dirigeants du Football. Les enseignants de la FBA sont issus de l’industrie du football, et non d’un parcours académique : Alfonso Roberes, ancien directeurdu Real Madrid pendant une quinzaine d’années, Jérôme Champagne, ancien bras droit de Sepp Blatter et concurrent de ce dernier à la présidence de la FIFA, Dennis Thom, Directeur du marketing du Borussia Dortmund , ou encore Mayi Cruz Blanco, à la tête du développement du football féminin au sein de la FIFA.