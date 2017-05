623€ à gagner avec Tottenham, Nice & Villarreal

0

Tottenham - Manchester United :

Nice - Angers :

Villarreal - La Corogne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Quasiment assuré de finir 2e, Tottenham a néanmoins quelque chose de grand à jouer ce dimanche : quitter sur une victoire son emblématique antre de White Hart Lane qui va bientôt être détruit. Une motivation suffisante pour les Spurs face à des Mancuniens, désormais 6es de Premier League, et qui vont jouer leur saison sur la finale d'Europa League. Encore inquiétant jeudi face à Vigo (match nul 1-1 avec une balle d'élimination ratée par le joueur galicien Guidetti à l'ultime minute), ManU galère face aux grosses équipes à l'extérieur alors que Tottenham a pris 50 points sur 54 points possibles cette saison en Premier League (16 victoires, 2 nuls).Battu par l'OM dimanche dernier sur un match qui lui a échappé de peu, Nice doit maintenant finir sa magnifique saison par une victoire à l'Allianz Riviera. Toujours invaincus à domicile en championnat, les Aiglons restent sur 6 victoires lors de ses 7 derniers matchs à la maison, dont le dernier s'est soldé par une belle victoire face au PSG (3-1). De son côté, Angers n'a pris qu'un point sur les 6 dernières journées, soit depuis qu'il a (quasiment) assuré son maintien. Le SCO, qui a la tête à sa finale de Coupe de France à venir face à Paris, semble un bon cran en-dessous du Gym qui souhaite s'offrir une belle dernière devant son public.5e de Liga, Villarreal est à la lutte avec l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad pour garder sa place actuelle, directement qualificative pour l'Europa League. Vainqueur de 5 de ses 7 derniers matchs, le sous-marin jaune reste sur 3 victoires à domicile et va beaucoup mieux depuis qu'il a retrouvé son duo d'attaquants de la saison dernière Bakambu-Soldado. 17e mais quasiment sauvé (le premier relégable Gijon est à 5 points derrière) n'a pris qu'1 point sur les 4 dernières journées, pris chez la lanterne rouge Osasuna. Une fin de saison rendue difficile par l'absence de plusieurs cadres (Sidnei, Luisinho, Pedro Mosquera et Joselu).Si vous misez sur les victoires de Tottenham, Nice et Villarreal dans un combiné, la cote atteindra 4,15 chez, un site de paris sportifs offrant un bonus de 150€ et parmi les meilleures cotes du marché.