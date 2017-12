619€ à gagner avec Liverpool, Séville, Porto & Shakhtar - Man City

Liverpool – Spartak Moscou :

Maribor – FC Séville :

Porto - Monaco :

Shakhtar Donetsk – Manchester City :

Si vous misez sur les paris "Liverpool gagne de 2 buts ou plus", "FC Séville gagne de 2 buts ou plus", "victoire Porto" et "Les 2 équipes marquent sur Shakhtar – Man City" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Leader du groupe E, Liverpool ne compte qu'un point d'avance sur Séville et doit ainsi s'imposer ce mercredi soir pour assurer la 1ère place de la poule. Après avoir aligné 2 succès de rang, les Reds ont concédé le partage des points à Séville lors de la dernière journée à cause d'une 2ème mi-temps non maîtrisée. En Premier League, les hommes de Jürgen Klopp ont fait belle impression lors des 2 dernières journées en s'imposant avec autorité à Stoke (3-0) puis à Brighton (5-1). Au top offensivement, Liverpool a les atouts pour battre avec autorité d'une formation du CSKA Moscou trop fiable derrière et qui reste sur un match nul concédé à domicile contre Maribor (1-1).

2èmes du groupe E, le FC Séville doit l'emporter pour assurer sa place en 8èmes de finale et, voire même, espérer s'adjuger la 1ère place de la poule. En forme depuis quelques semaines et jouant pour leur coach atteint d'un cancer, les hommes d'Eduardo Berizzo restent sur une belle série de 3 succès de rang en championnat et pourront compter sur le 2ème meilleur buteur de la Ligue des Champions, Ben Yedder, pour dominer assez nettement une formation de Maribor assurée de terminer dernière du groupe E et qui s'était notamment lourdement inclinée à domicile contre Liverpool (0-7).

Demi-finaliste de Ligue des Champions la saison passée, Monaco n'est pas parvenu à rééditer les mêmes performances cette année et se classe au dernier rang du groupe G. Avec seulement 2 points pris en 5 rencontres, les hommes de la Principauté sont d'ores et déjà éliminés de toutes compétitions européennes et vont devoir se concentrer dorénavant entièrement à la Ligue 1. Ce mercredi soir, les hommes de Leonardo Jardim se déplacent chez une formation de Porto leader de son championnat et qui doit absolument l'emporter pour terminer au 2ème rang du groupe G.

Manchester City a survolé cette phase de poules de Ligue des Champions en remportant ses 5 premiers matchs dans le groupe F. Impressionnants depuis le début de la saison, les Citizens présentent un bilan de 21 victoires et 1 match nul toutes compétitions confondues. Néanmoins, Pep Guardiola pourrait décider de mettre au repos certains cadres ce mercredi soir en vue du match contre Manchester United le week-end prochain. Jouant toujours l'offensive, City peut battre la défense ukrainienne qui a pris des buts sur chacun de ses 5 matchs de C1. Mais le Shakhtar, à l'aise à domicile, devrait également pouvoir scorer afin d'assurer le point qui lui faut pour se qualifier en 1/8e. On voit les deux équipes marquer.