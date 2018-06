612€ à gagner avec Croatie & Espagne

Espagne - Russie :

Croatie - Danemark :

Si vous misez sur les victoires de l'Espagne et de la Croatie dans un pari combiné, la cote atteindra 3,06 chez Winamax qui vous offre un 1er pari remboursé de 200€ EN CASH pendant le Mondial !!!

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 200€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 200€ directement sur votre compte bancaire

Les détails du Bonus Winamax pendant le Mondial

Ce nouveau bonus de 200€ est très simple

retirer votre remboursement directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Annoncée comme l'un des grands favoris de cette Coupe du Monde 2018, l'Espagne est sortie en tête de sa poule, devançant le Portugal au classement. Toutefois, la Roja n'a pas forcé son talent durant cette 1ère phase, avec 1 succès arraché contre l'Iran (1-0) et 2 nuls concédés face aux Portugais (3-3) et au Maroc (2-2). Pays organisateur, la Russie a de son côté débuté la compétition par 2 victoires probantes face à l'Arabie Saoudite (5-0) et l'Egypte (3-1). Finalement, les coéquipiers de Denis Cheryshev ont complètement craqué face à l'Uruguay lors de la 3ème journée (3-0), laissant donc le fauteuil de leader du groupe A à la Celeste. Malgré le soutien de son public, la Russie devrait logiquement s'incliner face à une équipe d'Espagne largement supérieure sur le papier.Vainqueur de ses 3 matchs de poule et 1ère du groupe D devant l'Argentine, la Croatie arrive en pleine bourre dans ces 8de finale. En effet, les partenaires de Mario Mandzukic ont fait forte impression, en dominant respectivement le Nigeria (2-0), l'(3-0) et même l'Islande en laissant au repos pas mal de cadres (2-1). En face, le Danemark a semblé limité sur tous ses matchs, que ce soit lors de succès obtenu contre le Pérou (1-0 mais un penalty arrêté par Schmeichel), ou de ses 2 mauvais nuls contre l'Australie (1-1) et la France (0-0). Solides défensivement mais à la peine au niveau offensif, les Scandinaves semblent à mille lieux de Croates qui, en plus, arriveront plus frais.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 200€- Misez votre premier pari de 200€ sur ce combiné et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 200€Gros bonus chezpour ce début de Coupe du monde avec :à l'inscription pour tous les nouveaux joueurs !- Vous faites votre 1er pari sur le match de votre choix- Si votre 1er pari est perdant, vous récupérez votre mise en cash (vous êtes remboursé de 200€ si votre 1er pari était d'un montant de 200€ et qu'il a été perdu)- Vous faites ce que vous voulez avec l'argent remboursé (retrait direct sur votre compte, nouveaux paris, etc.)- Pensez à envoyer une copie des documents demandés (papiers d'identité et RIB) pour valider votre compte et être en mesure de retirer vos gainsAvec ce bonus, vous disposez en quelque sorte de 200€ à jouer sans risque puisque votre 1er pari est remboursé en ARGENT RÉEL s'il est perdant et que vous donc décider de