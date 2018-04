574 millions pour racheter Wembley ?

SB

Scoop : la Fédération anglaise a reçu une offre de rachat du mythique Wembley. Selon le, c'est Shahid Khan, propriétaire américain des Jacksonville Jaguars (NFL) et de Fulham (D2 anglaise), qui est à l'origine d'une offre d'environ 500 millions de livres (soit l'équivalent de 574 millions d'euros). Le quotidien londonien précise que le milliardaire américain a conclu un accord avec le président de la FA, Martin Glenn, après avoir présenté son projet au conseil d'administration de la Fédération.Wembley, rénové en 2007, est occupé par l'équipe d' Angleterre et temporairement par Tottenham , en plus d'autres événements sportifs et cultuels. Et vaudrait donc environ deux Neymar et demi.